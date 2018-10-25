Вбивство Хашоггі було навмисним - прокурор Саудівської Аравії

Копирайт изображения EPA Image caption Джамаля Хашоггі не бачили з 2 жовтня

Державний прокурор Саудівської Аравії заявив, що вбивство журналіста Хашоггі запланували заздалегідь, повідомляють саудівські державні ЗМІ.

Цю інформацію надала спільна саудівсько-турецька комісія, що розслідує інцидент, повідомив телеканал "Аль-Ехбарія".

Також повідомляється, що у процесі спільного розслідування прокурори допитали підозрюваних.

Саудівська Аравія спочатку запевняла, що нічого не знає про місце знаходження журналіста, коли він зник 2 жовтня. Згодом там визнали, що Хашоггі вбили у саудівському консульстві в Стамбулі.

За повідомленнями офіційного саудівського інформагентства, у четвер, 25 жовтня, спадковий принц Мухаммед ібн Салман головував на першій зустрічі комітету з питань реформувань державних спецслужб. Комітет заснували після вбивства журналіста.

Напередодні повідомлялося, що директорка ЦРУ Джина Гаспел чула аудіозапис, що нібито свідчить про вбивство журналіста.

Пані Гаспел отримала можливість прослухати запис під час візиту до Туреччини на початку цього тижня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джина Гаспел відвідала Туреччину цього тижня

Незабаром після зникнення журналіста 2 жовтня турецькі ЗМІ повідомляли з посиланням на посадовців про існування аудіозаписів, які доводять вбивство Джамаля Хашоггі. Яким чином отримали записи - не повідомили.

Що вже з'ясувало розслідування?

Тіло Хашоггі досі не знайшли.

Наразі слідчі нібито зосередили свою увагу на колодязі в саду консульства Саудівської Аравії.

Турецьке інформагентство "Анадолу" спочатку повідомило, що саудівська влада дала дозвіл на його обшук, але згодом ЗМІ це спростували.

Суперечливі повідомлення також стосувалися того, що рештки Хашоггі знайшли у валізах в дипломатичному автомобілі, який належав консульству.

Що заявляла Туреччина?

Цього тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії спланували заздалегідь.

Ердоган заявив, що Туреччина зібрала достатньо доказів, які доводять, що журналіста став жертвою "дикого" спланованого вбивства.

Турецька влада вважає, що Хашоггі, відомого критика очільників Саудівської Аравії, вбила команда саудівських агентів незабаром після того, які він увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії, куди він прийшов взяти довідку про розлучення близько трьох тижнів тому.

Копирайт изображения TRT WORLD/HANDOUT VIA REUTERS Image caption На відео з камер спостереження видно, як Хашоггі заходить до консульства Саудівської Аравії. Більше його не бачили

Правоохоронці стверджують, що мають аудіо- та відеозаписи, які доводять їхні обвинувачення. Турецькі ЗМІ, близькі до уряду, писали про жахливі подробиці вбивства.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Турецька поліція провела обшук приміщення консульства та резиденції консула Саудівської Аравії, а також в лісі поблизу, куди ймовірно відвезли тіло.

У понеділок турецькі правоохоронці знайшли на підземній парковці у Стамбулі автомобіль, що належить саудівському консульстві. Турецькі ЗМІ також оприлюднили відео з камер спостереження, на якому, як стверджується, співробітники консульства палять документи через день після зникнення Хашоггі.

Телеканал CNN також оприлюднив відео, на якому, як зазначається, саудівський агент виходить з приміщення консульства в одязі Хашоггі з накладною бородою та в окулярах у день вбивства журналіста.

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Джамаль Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

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