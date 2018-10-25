Британська поліція розшукує злодюжку-двійника Росса з "Друзів"

Копирайт изображения BLACKPOOL POLICE/GETTY IMAGES Image caption Користувачі соцмереж одразу помітили, що підозрюваний (зліва) дуже нагадує актора Девіда Швіммера (справа)

Британська поліція продовжує розшукувати "двійника" Росса Геллера з серіалу "Друзі" після того, як справжній актор довів, що він не має стосунку до крадіжки.

Поліція англійського містечка Блекпул у вівторок, 23 жовтня, поширила фотографію чоловіка з упаковкою пива в руках, якого зняла камера відеоспостереження магазина.

Підозрюваний, якого розшукують за крадіжку, дуже нагадував актора Девіда Швіммера, який зіграв Росса Геллера в серіалі "Друзі".

Сам Швіммер відреагував на жарти під постом поліції у Facebook, розмістивши своє відео у соцмережах.

На відео актор крадькома поглядає на камеру, йдучи магазином з упаковкою пива - точнісінько як підозрюваний на фото.

"Офіцери, запевняю, то був не я, - зазначив він у підписі до відео. - Як бачите, я був у Нью-Йорку".

Актор побажав поліцейським "удачі в розслідуванні".

Раніше правоохоронці підтвердила, що Швіммер не перебував у Великій Британії, коли було скоєно злочин.

"Ми ретельно дослідили це питання і підтвердили, що Девід Швіммер того дня був в Америці", - зазначила поліція Блекпула в коментарі.

Та користувачі продовжують коментувати під оригінальним постом, змагаючись у дотепності та згадуючи цитати з серіалу. Пост на сторінці поліції Блекпула набрав вже понад 170 тисяч коментарів.

До дискусії долучилася шотландська поліція, представники якої поширили пост із застереженням "триматися якомога далі" від підозрюваного.

"Відомо, що він вивчав карате, і ми гадаємо, що він опанував мистецтво унагі, стан повного усвідомлення", - зазначили поліцейські в пості, згадавши як в одній із серій "Друзів" Росс Геллер запевняє, що володіє майстерністю самооборони.

"Це ж Расс, він намагається підставити Росса, щоб завоювати Рейчел!" - зазначив один з коментаторів, згадуючи іншу серію популярного серіалу.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Росс не винен! Поліція каже, що актор Девід Швіммер не був у Британії, коли скоїли злочин

Деякі коментатори нагадали прихильникам серіалу, що стався справжній злочин.

"Це злодій, і це серйозно, - зазначив один з користувачів. - Але коментарі неймовірно кумедні".

Правоохоронці закликали всіх, хто має будь-яку інформацію про крадіжку, повідомити про це в поліцію.

Крадіжка сталася 20 вересня в одному з ресторанів міста Блекпул. Підозрюваного розшукують за крадіжку куртки, гаманця та мобільного телефону з ресторану.

Скріншот з відео, який розповсюдила поліція, зняла камера спостереження, коли підозрюваний купував пиво в магазині.

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