У Британії жінкам дозволили служити у всіх родах військ

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Жінкам вперше дозволили долучатися до лав будь-яких британських військ, повідомив міністр оборони Великої Британії.

Гевін Вільямсон заявив, що відтепер для жінок у Британії відкриті всі військові спеціальності у всіх видах військ, включаючи підрозділи сил спецоперацій, такі як Спеціальна повітряна служба (SAS).

Обмеження на службу жінок у військах ближнього бою в Британії зняли у 2016 році.

Королівський бронетанковий корпус, що відповідає бронетанковим військам, став першим наземним підрозділом ближнього бою, що став приймати до своїх лав жінок у листопаді 2016 року.

З того часу в цьому корпусі служили або проходили тренування для служби близько 35 жінок.

Допуск жінок до служби у підрозділах ближнього бою відбувається поступово.

Наразі жінки, які вже служать в британській армії, можуть подаватися на службу в Королівській морській піхоті та в піхотних військах.

Згодом після необхідного тренування вони зможуть приєднатися до підрозділів сил спеціальних операцій, зокрема SAS.

Гевін Вільямсон розповів BBC News: "Ми дуже чекаємо на жінок у лавах Спеціальної повітряної служби та Спеціальної човнової служби".

"Цінність, яку вони принесуть, їхній вплив будуть феноменальними, і всі служби з нетерпінням очікують на них", - зазначив міністр оборони Великої Британії.

Копирайт изображения PA Image caption Кет Діксон (у центрі) сподівається, що її приклад надихне інших

Молодший капрал Кет Діксон, яка служить в Королівському йоменському полку Вессексу - перша жінка, яка стала танкістом-навідником у своєму полку. До армійського резерву вона приєдналася два з половиною роки тому.

"Не хочу казати, що я першопроходиця, але хочу, щоб мій приклад наслідували. Гадаю, жінки можуть багато чого запропонувати", - каже пані Діксон.

"Якщо ви відповідаєте необхідним вимогам, не думаю, що має бути щось недоступне, але потрібно відповідати однаковим вимогам", - вважає британка.

Вона розповіла, що фізичні випробування, через які їй довелося пройти, були складними, але додає, що для жінок це важко, але не неможливо.

"Хлопці з батальйону дуже мене підтримували, - каже танкістка. - Ти просто одна з них. Коли на тобі все це спорядження, це вже не має значення".

А от полковник-пенсіонер Річард Кемп вважає, що нова політика може "коштувати життів".

"З мого досвіду, якщо є команда людей, то навіть якщо є одна чи двоє жінок, це може стати приводом для розбрату", - каже Кемп.

"Я не звинувачую жінок, але все, що підриває командну роботу, буде коштувати життів", - додав колишній військовий.

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