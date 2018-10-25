Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС в 2017 році

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Українці отримали найбільшу кількість нових посвідок на проживання в країнах ЄС у 2017 році - 21% від їхньої загальної кількості або майже 662 тисячі. Про це повідомляє Євростат.

88% посвідок на проживання видала українцям Польща - понад 585 тисяч. Більшість виданих Польщею посвідок зумовлені працевлаштуванням.

Окрім того, українці зайняли перше місце за кількістю виданих іноземцям посвідок на проживання в Чехії - 19 тис, Естонії - 1,3 тис, Литві - 4,7 тис, Угорщині - 7,8 тис, Словаччині - 4,3 тис.

Також чимало українців отримали ці документи в Данії - 3,1 тис та Латвії - 1,5 тис.

Основною причиною видачі посвідок на проживання українцям в країнах ЄС є працевлаштування - 87,7%.

4% отримали такі документи для возз'єднання родини, 3,5% - для отримання освіти.

Хто ще серед лідерів?

Загалом країни ЄС торік видали 3,1 млн посвідок на проживання.

Половина посвідок на проживання іноземцям припала на громадян сімох країн. На другому після українців місці опинилися сирійці - 223 тисячі, які отримали документи переважно в Німеччині.

Далі йдуть китайці - 193 тис, індійці - 163 тис, американці - 147 тис. Вони переважно отримували посвідки на проживання в Британії.

108 тисяч посвідок на проживання отримали марокканці, 41% з них оселилися в Іспанії.

Громадяни Афганістану отримали 87 тисяч посвідок на проживання в країнах СС, 61% з них оселилися в Німеччині.

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