Копирайт изображения Robyn Walker/UCT Image caption Спочатку цеглини смердять аміаком, але за 48 годин сморід зникає

Студентам в Південно-Африканській республіці вдалося винайти метод створення цеглин з людської сечі.

Такий винахід екологічно чистий, оскільки це не просто продукт переробки природних відходів - цегла твердне при кімнатній температурі, після того, як сечу змішують з піском та спеціальними бактеріями.

А це значить, що не потрібні печі для випалення, що забруднюють навколишнє середовище. Адже цеглини, вироблені традиційним способом, необхідно тримати певний час в спеціальних печах, які виробляють велику кількість вуглекислого газу. А це, як відомо, збільшує швидкість кліматичних змін.

Під час виготовлення біоцеглин бактерії розщеплюють сечу, і в результаті можна отримати карбонат кальцію - основний компонент вапняку.

"Приблизно так і ростуть корали в морі", - говорить доктор Діллон Рандалл, який очолював цей експеримент.

Як їх роблять?

Студенти інженерного факультету Кейптаунського університету збирали сечу в чоловічих туалетах.

Копирайт изображения UCT Image caption Виготовлення однієї цеглини триває від чотирьох до шести днів

Потім сечу перетворювали у тверде добриво. Рідина, яка лишалася, використовувалася для створення, як кажуть представники університету, біоцеглин.

В ході цього процесу бактерії переробляють сечовину, створюючи карбонат кальцію, який потім, після додавання піску, перетворюється у тверді цеглини сірого кольору.

Скільки потрібно сечі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для однієї цеглини вистачить ста разів

Середньостатистична людина виробляє від 200 то 300 мл сечі за раз.

Для виробництва біоцеглини необхідно від 25 до 30 літрів сечі. Це здається значною цифрою, але з цієї ж сечі виробляється близько одного кілограма добрива.

Таким чином, після сотні відвідин туалету за малою нуждою, ви можете зробити одну цеглину.

Твердість і конкретні розміри цегли з сечі можна регулювати.

"Коли ми в минулому році тільки починали цю роботу, нам вдалося спочатку створити цеглу з твердістю у 40% твердості звичайної вапняної цегли, - говорить доктор Рандалл. - Через кілька місяців нам вдалося подвоїти твердість цегли, лише змінивши склад суміші й дозволивши бактеріям працювати довше, і все це при кімнатній температурі".

Звичайні цеглини випалюють в печах при температурі, що сягає 1400 градусів Цельсія.

Доктор Рандалл визнає, що придумана його студентами технологія виробництва біоцеглин відрізняється особливою пахучістю.

"Якщо ваш домашній улюбленець помочиться у кутку, там буде смердіти. Це процес виділення аміаку. Наш процес також виділяє аміак", - говорить він, нагадуючи, що з аміаку потім виробляють добриво.

Але сечові цеглини втрачають запах аміаку через дві доби та не являють собою ніякого ризику для здоров'я.

За словами представників Кейптаунського університету, ідея робити цеглу з сечовини випробували в США багато років тому. Але тоді використовувалася синтетична сечовина, а на її виробництво витрачається дуже багато енергії.

Біоцеглини доктора Рандалла та його студентів Сюзанни Ламберт і Вухетою Мухарі вперше в історії виробляють з натуральної сечі.

Для виробництва кожної біоцеглини потрібно від чотирьох до шести днів.

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