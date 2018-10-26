Цеглини з людської сечі. Екологічно чисті та дуже тверді
Студентам в Південно-Африканській республіці вдалося винайти метод створення цеглин з людської сечі.
Такий винахід екологічно чистий, оскільки це не просто продукт переробки природних відходів - цегла твердне при кімнатній температурі, після того, як сечу змішують з піском та спеціальними бактеріями.
А це значить, що не потрібні печі для випалення, що забруднюють навколишнє середовище. Адже цеглини, вироблені традиційним способом, необхідно тримати певний час в спеціальних печах, які виробляють велику кількість вуглекислого газу. А це, як відомо, збільшує швидкість кліматичних змін.
Під час виготовлення біоцеглин бактерії розщеплюють сечу, і в результаті можна отримати карбонат кальцію - основний компонент вапняку.
"Приблизно так і ростуть корали в морі", - говорить доктор Діллон Рандалл, який очолював цей експеримент.
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- Будь ласка, не пийте свою сечу. Це зовсім не корисно
Як їх роблять?
Студенти інженерного факультету Кейптаунського університету збирали сечу в чоловічих туалетах.
Потім сечу перетворювали у тверде добриво. Рідина, яка лишалася, використовувалася для створення, як кажуть представники університету, біоцеглин.
В ході цього процесу бактерії переробляють сечовину, створюючи карбонат кальцію, який потім, після додавання піску, перетворюється у тверді цеглини сірого кольору.
Скільки потрібно сечі?
- Середньостатистична людина виробляє від 200 то 300 мл сечі за раз.
- Для виробництва біоцеглини необхідно від 25 до 30 літрів сечі. Це здається значною цифрою, але з цієї ж сечі виробляється близько одного кілограма добрива.
- Таким чином, після сотні відвідин туалету за малою нуждою, ви можете зробити одну цеглину.
Твердість і конкретні розміри цегли з сечі можна регулювати.
"Коли ми в минулому році тільки починали цю роботу, нам вдалося спочатку створити цеглу з твердістю у 40% твердості звичайної вапняної цегли, - говорить доктор Рандалл. - Через кілька місяців нам вдалося подвоїти твердість цегли, лише змінивши склад суміші й дозволивши бактеріям працювати довше, і все це при кімнатній температурі".
Звичайні цеглини випалюють в печах при температурі, що сягає 1400 градусів Цельсія.
Доктор Рандалл визнає, що придумана його студентами технологія виробництва біоцеглин відрізняється особливою пахучістю.
"Якщо ваш домашній улюбленець помочиться у кутку, там буде смердіти. Це процес виділення аміаку. Наш процес також виділяє аміак", - говорить він, нагадуючи, що з аміаку потім виробляють добриво.
Але сечові цеглини втрачають запах аміаку через дві доби та не являють собою ніякого ризику для здоров'я.
За словами представників Кейптаунського університету, ідея робити цеглу з сечовини випробували в США багато років тому. Але тоді використовувалася синтетична сечовина, а на її виробництво витрачається дуже багато енергії.
Біоцеглини доктора Рандалла та його студентів Сюзанни Ламберт і Вухетою Мухарі вперше в історії виробляють з натуральної сечі.
Для виробництва кожної біоцеглини потрібно від чотирьох до шести днів.
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