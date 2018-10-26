Google звільнила півсотні працівників за сексуальні домагання

Копирайт изображения Reuters

Компанія Google повідомила, що за останні два роки звільнила 48 людей, в тому числі 13 старших менеджерів, яких звинуватили у сексуальних домаганнях.

В листі, адресованому працівникам, генеральний директор компанії Сундар Пічаї повідомив, що Google посилює відповідальність за неналежну поведінку своїх працівників.

Також мова йде про те, що Google дуже серйозно ставиться до безпеки своїх працівників на робочому місці.

"Ми хочемо вас запевнити, що перевіряємо кожну скаргу про сексуальні домагання чи неналежну поведінку, ми розслідуємо їх та вживаємо заходи", - йдеться у листі керівництва Google.

Копирайт изображения AFP

Цей лист став відповіддю на статтю New York Times, у якій повідомлялося, що розробник операційної системи Android Енді Рубін отримав 90 млн доларів відхідних, попри те, що на його адресу висунули звинувачення у неналежній поведінці.

Представник Рубіна, який залишив компанію Google у 2014 році, заявив, що той відкидає ці звинувачення, пише газета.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.