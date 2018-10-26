Цифровий Рембрандт? В США продали картину, створену штучним інтелектом

Копирайт изображения TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption "Портрет Едмонда Беламі", створений алгоритмом французького колективу Obvious, продали на аукціоні Christie's

Картину, яку створила програма штучного інтелекту, продали на аукціоні в Нью-Йорку за 432 тисячі доларів.

Ця сума значно більша за ціну в 7-10 тис. доларів, яку аукціонний дім Christie's розраховував виручити за цей витвір.

"Портрет Едмонда Беламі" - результат роботи паризького творчого колективу Obvious, що складається з трьох художників, які намагаються поєднати мистецтво та штучний інтелект.

Алгоритм створив картину на основі бази з 15 тисяч портретів, намальованих з XIV по XX століття.

Для генерування образу алгоритм порівнює власну роботу зі справжніми картинами в базі і працює доти, поки не побачить, що його робота ідентична.

Портрет став першим витвором мистецтва штучного інтелекту, який продали у великому аукціонному домі.

"Штучний інтелект - це лише одна з кількох технологій, які матимуть вплив на ринок мистецтва в майбутньому, хоча зараз занадто рано передбачати, якими можуть бути ці зміни", - зазначив спеціаліст Christie's Річард Ллойд, який організував торги.

Портрет Едмонда Беламі - один із серії портретів уявної родини Беламі, створеної штучним інтелектом. У правому нижньому кутку алгоритм, як справжній митець, поставив свій підпис - складну формулу.

Копирайт изображения TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption Штучний інтелект колективу Obvious має власний підпис, як можна побачити на "Портреті Едмонда Беламі"

Картина виглядає нібито незавершеною - обличчя у чоловіка розмите. Це може бути пов'язане з тим, що портрети - складний жанр для штучного інтелекту, оскільки машина не може розпізнавати усі тонкощі рис обличчя так, як це роблять люди.

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