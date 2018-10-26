Нападниця поранила ножем 14 дітей в дитсадку в Китаї
Щонайменше 14 дітей дістали ножові поранення під час нападу на дитячий садок у місті Чунцін на південному заході Китаю.
Як повідомляє поліція, 39-річна жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем у п'ятницю вранці, коли діти гралися на майданчику.
Мотиви нападу залишаються невідомими, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади.
Нападницю заарештували на місці інциденту.
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На відео, які поширили у соцмережах, видно, як поранених дітей виводять з дитсадка. У деяких з них видно порізи на обличчях.
На інших відео видно, як нападницю забирають поліцейські.
Місцеві ЗМІ повідомили, що двоє дітей загинули, проте поліція це спростувала і закликала не поширювати чутки.
Озброєні напади - досить рідкісне явище в Китаї, проте останніми роками в країні трапляються напади з ножами на школи та дитсадки, непов'язані між собою.
Зазвичай їх вчиняють люди, які хочуть помститися чиновникам чи конкретним особам, або хворі на психічні розлади.
У квітні цього року дев'ять школярів загинули після того, як на них напав 28-річний чоловік, коли вони йшли додому.
За повідомленнями, в дитинстві над нападником знущалися в школі. Його стратили у вересні.
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