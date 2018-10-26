Нападниця поранила ножем 14 дітей в дитсадку в Китаї

Копирайт изображения VCG via Getty Images Image caption Нападниця поранила ножем принаймні 14 дітей (архівне фото)

Щонайменше 14 дітей дістали ножові поранення під час нападу на дитячий садок у місті Чунцін на південному заході Китаю.

Як повідомляє поліція, 39-річна жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем у п'ятницю вранці, коли діти гралися на майданчику.

Мотиви нападу залишаються невідомими, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади.

Нападницю заарештували на місці інциденту.

На відео, які поширили у соцмережах, видно, як поранених дітей виводять з дитсадка. У деяких з них видно порізи на обличчях.

На інших відео видно, як нападницю забирають поліцейські.

Місцеві ЗМІ повідомили, що двоє дітей загинули, проте поліція це спростувала і закликала не поширювати чутки.

Озброєні напади - досить рідкісне явище в Китаї, проте останніми роками в країні трапляються напади з ножами на школи та дитсадки, непов'язані між собою.

Зазвичай їх вчиняють люди, які хочуть помститися чиновникам чи конкретним особам, або хворі на психічні розлади.

У квітні цього року дев'ять школярів загинули після того, як на них напав 28-річний чоловік, коли вони йшли додому.

За повідомленнями, в дитинстві над нападником знущалися в школі. Його стратили у вересні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.