Із собору в Солсбері намагалися вкрасти Хартію вольностей

Копирайт изображения PA Image caption Хартія вольностей, виставлена у Солсбері - одна з чотирьох копій, що найкраще збереглася

В англійському місті Солсбері заарештували 45-річного чоловіка, який намагався викрасти одну з копій Великої хартії вольностей, виставленої у Солсберійському соборі, повідомляє поліція графства Вілтшир.

Інцидент стався близько 5 години вечора в четвер, 25 жовтня.

Чоловік розбив скло, під яким зберігався історичний документ. Після цього спрацювала сигналізація.

Поліція запевняє, що копію хартії не пошкоджено і ніхто не постраждав.

Чоловіка підозрюють у спробі викрадення, володінні зброєю та завданні шкоди.

Після інциденту хартію на деякий час приберуть із собору.

Велика хартія вольностей (або Маґна Карта) - один з найважливіших британських історичних документів.

Документ, який уклали в 1215 році, захищав низку юридичних прав та привілеїв вільного населення Англії.

Положення хартії мали значний вплив на становлення та розвиток інституту прав людини в Британії, а також надихнули на створення інших документів, таких як Конституція США та Загальна декларація прав людини.

Існує лише чотири оригінальні копії хартії вольностей. У Солсберійському соборі виставлено версію, яка найкраще збереглася.

Копирайт изображения WILTSHIRE POLICE Image caption Поліція запевняє, що документ не постраждав

Собор у Солсбері, збудований в XII-XIV сторіччі, популярний серед туристів у Великій Британії.

Нещодавно собор отримав нову хвилю світової слави на тлі скандалу з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

Двоє росіян, яких британська поліція називає підозрюваними у цьому злочині, заявили в інтерв'ю телеканалу RT, що метою їхньої поїздки був "Солсберецький собор".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.