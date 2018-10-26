Із собору в Солсбері намагалися вкрасти Хартію вольностей
В англійському місті Солсбері заарештували 45-річного чоловіка, який намагався викрасти одну з копій Великої хартії вольностей, виставленої у Солсберійському соборі, повідомляє поліція графства Вілтшир.
Інцидент стався близько 5 години вечора в четвер, 25 жовтня.
Чоловік розбив скло, під яким зберігався історичний документ. Після цього спрацювала сигналізація.
Поліція запевняє, що копію хартії не пошкоджено і ніхто не постраждав.
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Чоловіка підозрюють у спробі викрадення, володінні зброєю та завданні шкоди.
Після інциденту хартію на деякий час приберуть із собору.
Велика хартія вольностей (або Маґна Карта) - один з найважливіших британських історичних документів.
Документ, який уклали в 1215 році, захищав низку юридичних прав та привілеїв вільного населення Англії.
Положення хартії мали значний вплив на становлення та розвиток інституту прав людини в Британії, а також надихнули на створення інших документів, таких як Конституція США та Загальна декларація прав людини.
Існує лише чотири оригінальні копії хартії вольностей. У Солсберійському соборі виставлено версію, яка найкраще збереглася.
Собор у Солсбері, збудований в XII-XIV сторіччі, популярний серед туристів у Великій Британії.
Нещодавно собор отримав нову хвилю світової слави на тлі скандалу з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.
Двоє росіян, яких британська поліція називає підозрюваними у цьому злочині, заявили в інтерв'ю телеканалу RT, що метою їхньої поїздки був "Солсберецький собор".
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