Помер актор Микола Караченцов

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Російський актор Микола Караченцов помер на 74-му році життя після важкої хвороби, повідомили ЗМІ з посиланням на його сина Андрія.

"Вчора зранку його привезли до 62-ї міської лікарні, перевели до реанімації, де сьогодні о 8.50 помер", - цитує Андрія Караченцова "Інтерфакс".

В кіно Караченцов дебютував у 1968 році. Серед найвідоміших фільмів за його участі - "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Білі роси".

Він також відомий як актор дубляжу: озвучував популярні радянські мультфільми та іноземні фільми.

В театрі Караченцов прославився роллю графа Резанова в рок-опері "Юнона і Авось" - одній з найвідоміших вистав театру "Ленком".

У лютому 2005 року автомобіль, за кермом якого був Микола Караченцов, потрапив у ДТП в Москві. Він отримав серйозну черепно-мозкову травму, після чого він не міг прожовжити акторську кар'єру.

У лютому 2017 року актора знову госпіталізували після серйозної аварії у Підмосков'ї, в нього діагностували струс мозку та інші травми.

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