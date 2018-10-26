Канадські лікарі зможуть виписувати пацієнтам мистецтво

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Лікарі з канадського міста Монреаль незабаром зможуть виписувати своїм пацієнтам відвідини музею.

Місцева лікарська організація і Монреальський музей мистецтв оголосили про спільний проект, який дозволить лікарям виписувати пацієнтам відвідини музею.

В разі, якщо людина відвідуватиме музей за призначенням лікаря, квиток буде безкоштовним.

Це перша подібна ініціатива у світі. Очікується, що проект запрацює вже 1 листопада.

На першому етапі кожен лікар, який є членом Асоціації франкомовних лікарів Канади, зможе виписати до 50 таких "рецептів".

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Директорка музею Наталі Бонділ впевнена, що незабаром світ зрозуміє: культурний досвід має такі ж переваги для здоров'я, як і, наприклад, фізична активність.

За її словами, спокійна і надихаюча атмосфера музею може підняти настрій, самопочуття і дозволить пацієнтам пережити новий досвід, що лежить за межами їхньої хвороби.

Якщо проект виявиться успішним, ініціативу підхоплять й інші музеї з усього світу, сподівається міс Бонділ.

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Доктор Хелен Бойєр з Асоціації франкомовних лікарів Канади каже, що є багато досліджень які доводять: мистецтво дійсно має позитивний вплив на здоров'я.

"Я впевнена, що мої пацієнти будуть в захваті від можливості відвідати музей і полегшити свої страждання", - каже вона.

Лікарі зможуть виписувати відвідини музею пацієнтам, що мають проблеми як з психічним, так і з фізичним здоров'ям.

Ідею про те, що мистецтво - це хороші ліки, підтримують не лише в Канаді, а й в інших країнах світу.

У 2017 році комісія парламенту Великої Британії оприлюднила звіт, в якому йдеться про позитивний вплив мистецтва на стан здоров'я людини.

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