Канадські лікарі зможуть виписувати пацієнтам мистецтво
Лікарі з канадського міста Монреаль незабаром зможуть виписувати своїм пацієнтам відвідини музею.
Місцева лікарська організація і Монреальський музей мистецтв оголосили про спільний проект, який дозволить лікарям виписувати пацієнтам відвідини музею.
В разі, якщо людина відвідуватиме музей за призначенням лікаря, квиток буде безкоштовним.
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Це перша подібна ініціатива у світі. Очікується, що проект запрацює вже 1 листопада.
На першому етапі кожен лікар, який є членом Асоціації франкомовних лікарів Канади, зможе виписати до 50 таких "рецептів".
Директорка музею Наталі Бонділ впевнена, що незабаром світ зрозуміє: культурний досвід має такі ж переваги для здоров'я, як і, наприклад, фізична активність.
За її словами, спокійна і надихаюча атмосфера музею може підняти настрій, самопочуття і дозволить пацієнтам пережити новий досвід, що лежить за межами їхньої хвороби.
Якщо проект виявиться успішним, ініціативу підхоплять й інші музеї з усього світу, сподівається міс Бонділ.
Доктор Хелен Бойєр з Асоціації франкомовних лікарів Канади каже, що є багато досліджень які доводять: мистецтво дійсно має позитивний вплив на здоров'я.
"Я впевнена, що мої пацієнти будуть в захваті від можливості відвідати музей і полегшити свої страждання", - каже вона.
Лікарі зможуть виписувати відвідини музею пацієнтам, що мають проблеми як з психічним, так і з фізичним здоров'ям.
Ідею про те, що мистецтво - це хороші ліки, підтримують не лише в Канаді, а й в інших країнах світу.
У 2017 році комісія парламенту Великої Британії оприлюднила звіт, в якому йдеться про позитивний вплив мистецтва на стан здоров'я людини.
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