Філарет спрогнозував, скільки єпископів УПЦ МП доєднаються до нової церкви

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У п'ятницю, 26 жовтня, предстоятель УПЦ Київського патріархату провів прес-конференцію щодо майбутнього незалежної української церкви.

Філарет серед іншого заявив, що завадити об'єднанню українських церков на цьому етапі вже ніхто не зможе.

За його словами, наступний крок на шляху до утворення єдиної незалежної української церкви - скликання об'єднавчого собору.

"Він буде складатися із трьох церков: Київського патріархату - це понад 40 єпископів, Автокефальної церкви - 12 єпископів і кажуть, що 10 мінімум єпископів Московського патріархату. Тобто із оцих єпископів буде скликаний Собор і на цьому Соборі буде зафіксоване об'єднання всіх трьох церков в одну Українську православну церкву", - зазначив Філарет.

Коли саме відбудеться такий об'єднавчий собор наразі не відомо: за словами предстоятеля УПЦ КП, це залежатиме від Вселенського патріарха.

Після рішення про утворення єдиної Української православної церкви, об'єднавчий собор обере предстоятеля і визначиться зі статутом новоствореної церкви, каже Філарет.

Тільки після цього новообраний предстоятель отримає від Вселенського патріарха томос про автокефалію.

Копирайт изображения УНІАН

Як відбуватиметься перехід парафій в єдину церкву

За словами предстоятеля УПЦ КП, перехід парафій в новостворену українську церкву відбуватиметься шляхом голосування парафіян.

"Механізм - це зібрання всієї парафії. Якщо дві третини парафії проголосують за те, аби залишитися в російській церкві, значить ця парафія буде належати російській церкві".

"Якщо ж дві третини парафіян проголосують за українську церкву, то храм разом з парафіянами перейде в Українську православну церкву", - розповів Філарет.

Він наголосив, що перехід з однієї церкви до іншої може бути виключно добровільним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій

Автокефалія для України

В середині жовтня синод Вселенського патріархату в Константинополі підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію (незалежність) православній церкві, яку в недалекому майбутньому планують створити в Україні.

Крім того, Константинопольський патріархат зняв анафему з голови невизнаної Української православної церкви Київського патріархату Філарета і скасував документ 17-го століття, за яким, як вважає РПЦ, в її юрисдикцію були передані території нинішньої України.

Рішення про надання автокефалії спричинило конфлікт з РПЦ: Московський патріархат назвав його незаконним і оголосив про розрив відносин з Константинополем.

Вселенський патріархат, у свою чергу, заявив, що спілкування з Московським патріархатом не перериватиме.

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