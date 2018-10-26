"Глава Криму" Аксьонов позичив ФСБ свою річну зарплату

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Керівник анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляє, що виділяв гроші для підставних хабарів, й тепер його особисті 2 млн рублів проходять як речові докази у кримінальних справах. Це трохи менше його доходу за 2017 рік.

Пан Аксьонов розповів про це в ефірі каналу "Первый крымский", коментуючи затримання свого заступника Віталія Нахлупіна. Минулого тижня того затримали в Москві за звинуваченням у хабарництві.

"Останнім часом таких затримань було багато. Тільки зі свого боку направив понад вісім епізодів по хабарництву за цей рік. У тому числі й свої гроші давав на те, щоб реалізовували ці заходи", - розповів Аксьонов.

За його словами, влітку він був у директора ФСБ Олександра Бортнікова і просив повернути гроші.

"Приїхав попросити його, щоб ті кошти, які я виділяв на роботу з хабарниками, мені якомога швидше повертали, - сказав Аксьонов. - Я обмежений в ресурсах".

Якщо вірити декларації Аксьонова, його дохід за 2017 і 2016 роки був по 2,64 млн рублів.

Офіційні доходи його дружини Олени у 2017 році склали 19,9 млн рублів, а у 2016 році - 32,8 млн рублів.

Копирайт изображения TASS/Getty Images Image caption У середині жовтня Аксьонов їздив до Сирії, де зустрічався з Башаром Асадом

Хто ще дає гроші?

Цей випадок з Аксьоновим не є унікальним. Так, один з організаторів "справи Улюкаєва", генерал ФСБ Олег Феоктістов десь знайшов 2 млн доларів готівкою, з якими міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва затримали біля офісу "Роснефти" у 2016 році.

У червні Феоктістов попросив суд повернути йому гроші, які, як він стверджував, виділив йому "знайомий інвестор". Суд це прохання задовольнив.

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