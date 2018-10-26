Білорусь прийде в Україну не на танках, а на комбайнах: що ще обіцяє Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що його країна зацікавлена в тому, щоб в Україні якнайшвидше настав мир.

Про це він заявив на першому Форумі регіонів України і Білорусі в Гомелі під час візиту президента України Петра Порошенка.

"Ми не просимося ні посередниками, ні миротворцями, ми просто за вас переживаємо. Якщо ми зможемо щось для вас зробити, ми це зробимо", - заявив пан Лукашенко українському колезі.

Він зазначив, що між Росією та Україною втрачено довіру, що ускладнює вирішення ситуації на Донбасі.

"Ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно і де немає тієї довіри, яка має бути. Ми готові це зробити, але тільки заради одного - заради миру", - заявив білоруський президент.

Президент Білорусі запевнив, що Мінськ налаштований до України виключно миролюбно.

"Я хочу, щоб ви знали нашу позицію. Ми якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це почули деякі військові в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках", - наголосив президент Білорусі.

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Порошенко нагадав, що саме в білоруській столиці проходять засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, і подякував за це колезі.

"Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. Чи важлива його місія? Надзвичайно важлива. Ми повинні зробити все, щоб припинити війну", - заявив Петро Порошенко.

Він запевнив, що Україна зацікавлена в товарах з Білорусі. І висловив сподівання, що товарообіг між країнами зросте більш ніж вдвічі - до $10 млрд.

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