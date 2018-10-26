Сигналізація з маминим голосом може врятувати життя - вчені

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Програвання запису маминого голосу під час спрацювання пожежної сигналізації будить дітей краще, аніж традиційні звуки тривоги.

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Pediatrics. За словами американських вчених, правильний вибір звуку сигналізації без перебільшення може врятувати життя потенційним жертвам пожежі.

За словами авторів дослідження, під час експериментів діти виявляли "надзвичайну стійкість" до пробудження звичайними звуками сигналізації.

Це пов'язано з тим, що дитячий сон довший і глибший за сон дорослих, і розбудити їх значно важче.

До дослідження залучили 176 дітей. Для кожного неповнолітнього учасника створили унікальний звук сигналізації - запис маминого голосу, який закликав дітей прокинутися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Традиційні сигналізації видають характерний трубний звук

Виявилося, що від стандартного звуку пожежної тривоги прокинулася лише половина піддослідних, а от запис голосу мами спрацьовував у дев'яти випадках з десяти.

Кожен запис програвався всього один раз - в момент, коли діти перебували у найглибшій фазі сну.

"Ми змогли віднайти звук тривоги, який дозволяє дітям віком від 5 до 12 років прокидатися швидше. Таким чином вони мають час, аби втекти зі спальні і врятувати власне життя", - каже доктор Марк Сплейнгард.

Найближчим часом дослідники хочуть провести схожі експерименти з голосами сторонніх людей, аби зрозуміти: діти швидко прокидаються від будь-якого голосу чи саме від голосу власної мами.

Після цього вчені вивчатимуть аналогічні способи пробудження дорослих людей.

Рік Хілтон з британської пожежної служби каже, що з інтересом слідкуватиме за наступними етапами дослідження, проте запевняє: сучасні системи пожежної безпеки й без того достатньо ефективні:

"Людям не варто перейматися і думати, що датчики диму, які вже встановлені в їхніх домівках, не є ефективними. Ми знаємо, що вони рятують життя, і тому радимо усім їх встановлювати".

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