"Вертолітний майданчик" Януковича передали Києву: що з ним буде далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конгресно-виставковий центр "Парковий" з вертолітним майданчиком передано в управління громади Києва

Конгресно-виставковий центр "Парковий" з вертолітним майданчиком передали в управління громади Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передало цей об'єкт київському комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху".

"Ми змінюватимемо негативний імідж цього об'єкту, проводитимемо загальноміські заходи та зробимо об'єкт відкритим для громади", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, виставковий центр будуть використовувати для культурних та соціальних проектів, а вертолітний майданчик після технічної ревізії зможе використовувати санітарна авіація, щоб перевозити поранених військових з Донбасу.

Тривале повернення

"Вертолітний майданчик" Януковича побудували в зеленій зоні Києва на схилах Дніпра у 2012 році. Він належав компанії "Амадеус Ко", яку в ГПУ пов'язують з екс-президентом Віктором Януковичем.

У 2014 році Генпрокуратура почала розслідувати виділення землі під будівництво центру "Парковий" за часів мера Києва Леоніда Черновецького, були відкриті кримінальні провадження щодо "Амадеус Ко" та колишніх посадових осіб КМДА.

У липні 2017 року ГПУ повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому. Його звинуватили у зловживанні владою або службовим становищем через незаконне вилучення землі для будівництва вертолітного майданчика і завданні збитків громаді Києва на 250 млн грн.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва арештував та заборонив використовувати будь-яким чином земельні ділянки площею понад 2 га та 5 об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на Парковій дорозі.

Суд постановив передати майно на зберігання державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

16 жовтня 2017 року представники партій "Національний корпус", ВО "Свобода" та "Правий сектор" зайняли так званий "вертолітний майданчик" екс-президента Віктора Януковича в Києві. Вони стверджували, що попри рішення суду будівля продовжує приносити доходи людям з оточення Януковича, і вимагали її націоналізації.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У жовтні 2017 року центр "Парковий" зайняли представники праворадикальних сил

Президент України Петро Порошенко розкритикував дії праворадикальних сил.

"Прикладом стукання у відкриті двері є захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду", - зазначив президент.

"Цей об'єкт - у власності держави! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася у судах!" - прокоментувала тоді захоплення майданчика речниця ГПУ Лариса Сарган у Facebook.