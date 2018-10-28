Вчені винайшли "троянського коня" серед антибіотиків: як він працює

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Дослідники стверджують, що вони розробили новий антибіотик, який виглядає перспективним в ранніх клінічних випробуваннях.

Препарат, виготовлений Shionogi Inc, діє як троянський кінь у грецькій легенді. Він вводить бактерію в оману, щоб вразити її.

Випробування на 448 людей з інфекцією нирок або сечовивідних шляхів показали, що препарат був таким же ефективним, як і традиційні методи лікування.

Експерти називають винахід перспективним.

"Безпечний та добре переноситься"

Творці препарату надихалися історією про гігантського дерев'яного коня, якого використали, щоб грецькі воїни проникли в стародавнє місто Трою.

Але, щоб вразити антибіотиками бактерії, замість дерева використовують залізо.

"Під час гострої інфекції одна з наших вроджених імунних реакцій полягає в тому, щоб створити бідне на залізо середовище. У відповідь бактерії збільшують споживання заліза", - пояснює доктор Саймон Портсмут, який очолював міжнародне дослідження.

Новий антибіотик, цефідерокол, зв'язується з залізом, тож введена в смертельну оману бактерія пропускає його крізь захисні бар'єри у свої клітини.

Результати дослідження опублікували в журналі Lancet Infectious Diseases.

"Виявили, що цефідерокол безпечний та добре переноситься", - каже доктор Портсмут.

Це дослідження - рідкісний поступ у галузі.

Здатність бактерій адаптуватись до антибіотиків сильно ускладнює лікування деяких інфекцій.

Огляд стійкості до протимікробних препаратів (Review on Antimicrobial Resistance) зробив суворий прогноз на майбутнє - до 2050 року щороку помиратимуть 10 млн людей від інфекцій, стійких до ліків.

"Це важливе дослідження дає надію на новий антибіотик, який потенційно може бути альтернативою для лікування (Цих хвороб. - Ред.), але про це ще рано говорити", - каже професор Серж Мостовий з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Щоб переконатись в ефективності нового антибіотика, потрібні значно масштабніші дослідження.

Експерименти на людях з пневмонією та інфекціями, стійкими до деяких найбільш потужних препаратів - карбапенемів, вже ведуться.

Втім, варто врахувати, що після того, як цефідерокол проникає всередину, він вбиває бактерії таким же чином, як і нинішні антибіотики.

Експерти стверджують, що терміново потрібні антибіотики нового класу - здатні атакувати бактерії у цілком новий спосіб.

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