Копирайт изображения EPA Image caption Хатіче Ченгіз вважає,що керівництво США не є щирим у закликах розслідувати вбивство її нареченого Джамаля Хашоггі

Наречена убитого саудівського журналіста Джамала Хашоггі каже, що вона відхилила запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий Дім. На думку жінки, він поводиться нещиро щодо розслідування вбивства.

Хатіче Ченгіз розповіла турецькому телебаченню, що вважає запрошення спрямованим на вплив на громадську думку в США.

2 жовтня Хашоггі вбили в саудівському консульстві в Стамбулі.

Ер-Ріяд заперечує, що саудівська королівська родина якось причетна до злочину та звинувачує "агентів, що займалися самоуправством".

Саудівська Аравія кілька тижнів заперечувала, що володіє інформацією про долю Хашоггі.

В колонці для The New York Times цього місяця пані Ченгіз заявила, що, якщо Трамп справді зробить "справжній внесок у розкриття того, що трапилося в саудівському консульстві в Стамбулі того дня, я розгляну прийняття його запрошення".

Пан Трамп сказав, що він "незадоволений" поведінкою Саудівської Аравії, але наголосив на важливості зв'язків двох країн.

Як інші держави реагують на вбивство Хашоггі

Більшість західних союзників Саудівської Аравії були шоковані вбивством і вимагали чіткого пояснення.

Але між ними існують суперечки, як слід відповісти на злочин.

Німеччина була першою західною країною, яка заявила, що припинить експорт зброї до Саудівської Аравії.

У Парижі такий крок охрестили "політиканством". На думку президента Франції Емануеля Макрона, продаж зброї "не має нічого спільного з паном Хашоггі".

Європейський парламент у четвер ухвалив рекомендаційну резолюцію, яка закликала до введення ембарго країн ЄС на постачання зброї до Саудівської Аравії у відповідь на вбивство.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що королівській родині треба вірити та що "ніхто немає причин не вірити їм".

Копирайт изображения EPA Image caption Джамаль Хашоггі був одним з провідних критиків політики саудівського керівництва

Де тіло?

Розповідаючи турецькому телебаченню про день, коли зник Джамаль Хашоггі, Хатіче Ченгіз крізь сльози зазначила, що ніколи б не дозволила нареченому йти до саудівського консульства, якби знала що "саудівська влада замишляє змову", щоб вбити його.

"Я вимагаю, щоб всі, хто брав участь у цьому дикунстві на найвищому та найнижчому рівні, були покарані та притягнуті до відповідальності", - сказала вона телеканалу Haberturk.

Прокурор Саудівської Аравії нещодавно визнав, що вбивство Хашоггі було "навмисним". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ер-Ріяд повідомити, хто наказав вчинити вбивство і де знаходиться тіло.

Старший син Джамаля Хашоггі Салах у четвер прибув до США з Саудівської Аравії разом із родиною. Раніше йому не дозволяли виїжджати з Саудівської Аравії через критику керівництва країни його батьком.

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