Питання життя і смерті: кого оберуть вбити безпілотні автомобілі?

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Якщо безпілотним автомобілям доведеться обирати, то кого вони вирішать вбити під час зіткнення, а кого пожаліють?

Чи потрібно жертвувати пасажирами, щоб врятувати пішоходів? Або чи має пішохід загинути, щоб врятувати сім'ю з чотирьох осіб у машині?

Щоб отримати відповіді на ці питання - якщо це взагалі можливо, - дослідники з Массачусестського технологічного університету (MIT), проаналізували понад 40 мільйонів реакцій на експеримент, який вони розпочали у 2014 році.

Їхній експеримент під назвою "Моральна машина" показав, наскільки різняться відповіді на ці питання у світі.

Як працював експеримент?

Рішення щодо того, кого має вбити безпілотна автівка, - сучасний варіант старої етичної дилеми, що дістала назву "проблема вагонетки".

Цю ідею обіграли в одній із серій серіалу NBC "У кращому світі", коли професор з етики Чіді бере на себе керування трамваєм, в якого відмовили гальма.

Копирайт изображения NBC/THE GOOD PLACE Image caption Герою серіалу "У кращому світі" слід вирішити моральну дилему

Якщо професор нічого не зробить, трамвай зіб'є п'ять інженерів, які працюють на коліях попереду.

Якщо він переведе трамвай на іншу колію, то п'ятьох інженерів він врятує, але трамвай зіб'є іншого інженера, який в іншому разі вижив би.

"Моральна машина" пропонувала кілька варіантів цієї дилеми, до якої було залучене безпілотне авто.

Копирайт изображения MIT MEDIA LAB Image caption Моральна машина: кого краще врятувати безпілотній автівці - пасажирів чи пішоходів?

Людям пропонували кілька сценаріїв. Чи має безпілотний автомобіль пожертвувати пасажирами або звернути в бік і збити:

успішного бізнесмена?

відомого злочинця?

групу літніх людей?

стадо корів?

пішоходів, які переходили дорогу, коли їм казали зачекати?

Через чотири роки після початку експерименту дослідники опублікували результати дослідження в журналі Nature.

Що з'ясували науковці?

Результати, що базувалися на 40 мільйонах рішень, показали, що люди зазвичай обирають рятувати інших людей, а не тварин, жертвувати якомога меншою кількістю життів і схильні рятувати молодих людей, а не літніх.

Менш загальні тенденції показали, що зазвичай люди схильні рятувати жінок, а не чоловіків, людей з вищим статусом, жертвуючи біднішими, і пішоходів, жертвуючи пасажирами.

Близько 490 тис. респондентів також заповнили демографічну анкету, де зазначили свій вік, стать та релігійні погляди. Дослідники кажуть, що ці дані не мали "значного впливу" на рішення, які приймали люди.

Втім, певні культурні розбіжності все ж спостерігалися. Зокрема, люди у Франції більше думали про кількість людей, які можуть загинути, а в Японії про це непокоїлися менше.

Більш схильні рятувати пішоходів

Японія Норвегія Сингапур

Менш схильні рятувати пішоходів

Китай Естонія Тайвань

Джерело: MIT Media Lab

Дослідники визнали, що їхнє дослідження не було контрольованим, і що воно не може охопити всю складність дилем безпілотних транспортних засобів.

Проте науковці сподіваються, що їхній експеримент стане стимулом для широкого обговорення моральних рішень, які доведеться приймати безпілотним авто.

Більш схильні рятувати молодих людей

Франція Греція Канада Велика Британія

Менш схильні рятувати молодих людей

Тайвань Китай Південна Корея Японія

Джерело: MIT Media Lab

"Ще ніколи в історії людства ми не дозволяли машині самостійно вирішувати хто має жити, а хто померти, за долю секунди, без контролю в реальному часі. Будь-якої миті ми зробимо цей крок", - наголосила команда, аналізуючи результати.

"До того, як ми дозволимо нашим автомобілям приймати етичні рішення, потрібно розпочати широку дискусію, щоб висловити свої побажання компаніям, які розроблятимуть моральні алгоритми, та державним структурам, які це регулюватимуть".

У Німеччині вже ухвалили закон, в якому зазначено, що безпілотні автомобілі повинні уникати травм або смерті за будь-якої ціни.

Закон стверджує, що алгоритм в жодному разі не може приймати таке рішення на основі віку, статі або стану здоров'я пасажирів або пішоходів.

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