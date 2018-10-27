Копирайт изображения UKRINFORM

Вантажівку з 300 овець, що майже два тижні простояла у морському порту під Одесою у морському порту, відправили у Тульчин на утилізацію.

Живий вантаж повернули з Туреччини, де відмовилися від товару з України. Вантажівку не випустили з порту, багато тварин померли.

Влада збирається утилізувати отару.

Активісти протестують проти жорстокого поводження з тваринами.

Чому люди протестують?

У суботу, 27 жовтня, фура з вівцями нарешті виїхала до міста Тульчин у Вінницькій області, де знаходиться спеціальний майданчик для утилізації.

Перед цим активісти всю ніч блокували виїзд вантажівки з території порту "Чорноморськ", де вона стояла весь цей час.

Активісти зоозахисних організацій та "Національного корпусу" чергували біля воріт, намагаючись не допустити виїзд фури без супровідних документів, які мала надати власниця. На місце також прибула поліція.

Копирайт изображения ANIMAL-SOS-ODESSA Image caption Зоозахисники блокували виїзд вантажівки всю ніч

Активісти стверджують, що овець хочуть забрати без документів і всіх "спалити живцем". Вони мають намір супроводжувати фуру, щоб не допустити вбивства здорових тварин.

Захисники тварин кажуть, що ситуація катастрофічна - з вантажівки, за їхніми словами, тече трупна отрута, оскільки багато тварин померли.

Активісти погодилися випустити вантажівку, оскільки це було умовою, щоб випустити живих овець.

"Нам пообіцяли, що там роблять карантинний майданчик для живих овець, обіцяли зробити всі необхідні аналізи, щоб з'ясувати чи вони небезпечні чи ні", - розповіла BBC News Україна представниця зоозахисної організації "Animal-SOS-Одесса" Вікторія Кузьміна, яка разом з іншими активістами поїхала за фурою в Тульчин.

Пані Кузьміна розповіла, що активісти нагодували тварин і дали їм воду: "Було привезено багато галонів води, сіно, фрукти та овочі".

Копирайт изображения Національний Корпус - Одеса Image caption Активісти нагодували голодних тварин

Визначити скільки тварин живі, а скільки померли, важко, каже активістка Яна Тітаренко, яка всю ніч чергувала біля порту.

"Тварини розміщені у фурі в три яруси, коли до них підходиш, усі товкуться і важко побачити, що за ними", - пояснює зоозахисниця.

За її словами, навіть живі вівці зараз у жахливому стані, оскільки провели багато часу поруч із загиблими тваринами.

Як вівці опинилися в порту?

Фура із 300 вівцями романівської породи повернулася в Україну 12 жовтня.

Вантаж оформили і відправили поромом до Туреччини 6 жовтня, але покупець не з'явився, як розповіла власниця овець, директорка компанії "Украніксар" Олена Севинч.

Отару без митного оформлення відправили назад. Офіційні органи Туреччини не надали інформації щодо причин повернення даних тварин, кажуть в Держспоживслужбі.

Копирайт изображения ЯНА ТІТАРЕНКО Image caption Тварини провели у тісній триярусній фурі майже два тижні

Ветеринари заборонили в'їзд вантажу в Україну, заявивши, що вівці можуть бути потенційно небезпечними через хвороби, якими вони могли заразитися в Туреччині.

Що каже влада?

У п'ятницю, 26 жовтня, Держспоживслужба заявила, що прийняла рішення про утилізацію на основі заявки від власниці.

"Повернення даного вантажу на територію України є неможливим, зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин."

У відомстві стверджують, що в Туреччині реєструють небезпечних захворювання тварин, такі як ящур, віспа овець та інші.

"В Україні діє заборона на ввезення з Туреччини діє заборона на ввезення сприятливих до вказаних захворювань живих тварин, продукції та сировини з них", - зазначили у Держспоживслужбі.

25 жовтня ситуацію вирішували на засіданні комісії в Чорноморській міській раді.

Комісія обіцяла створити на території портового термінала карантинний майданчик, де можна розмістити тварин.

Таким чином планували відокремити живих тварин від мертвих, нагодувати їх і дати їм воду. Проте цього не сталося.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.