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Українка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Підсумкового турніру.

Українка, яка зараз посідає сьому позицію у рейтингу WTA, обіграла дев'яту ракетку світу Кікі Бертенс з Нідерландів.

Матч тривав дві з половиною години.

Світоліна перемогла суперницю з рахунком 7-5, 6-7(5), 6-4.

"Це був такий важкий бій сьогодні, і я дуже щаслива, що зрештою змогла перемогти. Для мене це багато значить", - сказала Світоліна на корті після перемоги, повідомляє сайт Жіночої тенісної асоціації.

Суперниця українки у фіналі визначиться в суботу в матчі американки Слоан Стівенс та Кароліни Плішкової з Чехії.

У півфінал Світоліна вийшла, обігравши переможницю минулого року Каролін Возняцкі з Данії.

У турнірі, що проходить у Сінгапурі, беруть участь кращі вісім тенісисток за результатами сезону.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка змогла пробитися до фіналу Підсумкового турніру.

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