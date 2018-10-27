У Кривому Розі на перегонах авто врізалось в глядачів: серед постраждалих діти

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Двоє дорослих та двоє дітей постраждали після того, як швидкісний автомобіль в'їхав в натовп глядачів під час перегонів в Кривому Розі.

Про це повідомляє поліція міста.

За даними поліції, під час "Перегонів на виживання", що проходили в суботу, водій не впорався з керуванням та виїхав з траси.

"В результаті зіткнення чотирьом особам (двоє дітей та двоє дорослих) спричинені тілесні ушкодження. Потерпілі доставлені до лікарняних закладів міста Кривий Ріг", - повідомляє поліція.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що на перегони в суботу на автодром "Кривбас-екстрим" прийшли понад 3 тис. глядачів.

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