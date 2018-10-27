У синагозі Пітсбургу влаштували стрілянину: є жертви
В американському Піттсбурзі невідомий вдерся в синагогу та влаштував стрілянину, загинуло, щонайменше, вісім людей.
Поліція Піттсбурга повідомила в Twitter про стрілянину в районі вулиць Вілкінс і Шейді.
За даними місцевої радіостанції KDKA, стрілянина сталася в синагозі "Древо життя".
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Місцеві ЗМІ зазначають, що загинули, щонайменше, вісім людей. Поліція наразі повідомляє про "численні жертви".
Стрілець здався поліції, його допитують. Відомо, що нападник - білий чоловік.
Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник відкрив по них вогонь, почалася перестрілка. Трьох поліцейських поранено.
Під час суботньої служби в синагозі було багато людей. Про стрілянину поліцію повідомили віряни, що забарикадувалися в будівлі, повідомляє KDKA.
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