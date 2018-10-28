Гвинтокрил власника "Лестер Сіті" розбився поблизу стадіону

Копирайт изображения Reuters Image caption Вішай Шрівадданапрабха відвідував усі матчі "Лестер Сіті"

В суботу ввечері гвинтокрил власника "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхі розбився після зльоту в Великій Британії. За даними джерела BBC, в момент аварії тайський бізнесмен перебував на борту.

Інцидент стався неподалік від стадіону команди в Лестері після матчу з West Ham United. Рятувальники загасили пожежу через 20 хвилин після падіння гвинтокрила.

Шрівадданапрабха, який народився у Бангкоку, викупив клуб "Лестер Сіті" влітку 2010 року за 39 мільйонів фунтів. Через шість років команда-аутсайдер несподівано стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Це була перша в 132-річній історії "Лестера" перемога у Вищій лізі англійського футболу. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали як 1 до 5000.

Власник команди відвідував усі домашні матчі "Лестер Сіті". На стадіон він прилітав на власному гвинтокрилі.

Копирайт изображения Liam Hopkin Image caption Гвинтокрил розбився неподалік від стадіону "Кінг Пауер"

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальники загасили пожежу за 20 хвилин

Гвинтокрил злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість. Після того він впав на території паркувального майданчика для автомобілів і зайнявся.

Один з очевидців розповів в інтерв'ю Sky Sports News: "Нам з вікна бару через дорогу було видно стадіон. Я був з племінником. Ми побачили, що гвинтокрил закрутило, а потім через кілька секунд він впав і загорівся".

За словами одного зі свідків, "хвостовий гвинт не працював, через що вертоліт закрутило".

Фотограф Райан Браун, який працював на матчі, сказав, що йому було добре видно, що сталося з гвинтокрилом перед катастрофою. Він розповів в інтерв'ю BBC: "В буквальному сенсі зупинився двигун, і я обернувся. Він [гвинтокрил] видав звук, схожий на цвірчання, після чого затихнув. Лопаті закрутилися, а потім я почув гучний вибух". Він розповів, що побіг до місця аварії і побачив полум'я. Було схоже, що гвинтокрил врізався у промисловий парк, що розташований біля стадіону.

Причини аварії поки невідомі.

"Аварія гвинтокрила" біля стадіону "Лестер-Сіті".

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