Гвинтокрил власника "Лестер Сіті" розбився поблизу стадіону
В суботу ввечері гвинтокрил власника "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхі розбився після зльоту в Великій Британії. За даними джерела BBC, в момент аварії тайський бізнесмен перебував на борту.
Інцидент стався неподалік від стадіону команди в Лестері після матчу з West Ham United. Рятувальники загасили пожежу через 20 хвилин після падіння гвинтокрила.
Шрівадданапрабха, який народився у Бангкоку, викупив клуб "Лестер Сіті" влітку 2010 року за 39 мільйонів фунтів. Через шість років команда-аутсайдер несподівано стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.
Це була перша в 132-річній історії "Лестера" перемога у Вищій лізі англійського футболу. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали як 1 до 5000.
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Власник команди відвідував усі домашні матчі "Лестер Сіті". На стадіон він прилітав на власному гвинтокрилі.
Гвинтокрил злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість. Після того він впав на території паркувального майданчика для автомобілів і зайнявся.
Один з очевидців розповів в інтерв'ю Sky Sports News: "Нам з вікна бару через дорогу було видно стадіон. Я був з племінником. Ми побачили, що гвинтокрил закрутило, а потім через кілька секунд він впав і загорівся".
За словами одного зі свідків, "хвостовий гвинт не працював, через що вертоліт закрутило".
Фотограф Райан Браун, який працював на матчі, сказав, що йому було добре видно, що сталося з гвинтокрилом перед катастрофою. Він розповів в інтерв'ю BBC: "В буквальному сенсі зупинився двигун, і я обернувся. Він [гвинтокрил] видав звук, схожий на цвірчання, після чого затихнув. Лопаті закрутилися, а потім я почув гучний вибух". Він розповів, що побіг до місця аварії і побачив полум'я. Було схоже, що гвинтокрил врізався у промисловий парк, що розташований біля стадіону.
Причини аварії поки невідомі.
"Аварія гвинтокрила" біля стадіону "Лестер-Сіті".
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