Стрілянина у синагозі: нападнику висунули звинувачення у вбивстві 11 людей
Американцеві Роберту Боуерсу, який відкрив вогонь в синагозі "Древо життя" в Пітсбурзі, висунули звинувачення у вбивстві 11 людей. Йому загрожує смертна кара. Стрілянину в синагозі називають найбільш кривавим антисемітським нападом в США за останні десятиліття.
Під час суботньої служби загинули 11 людей, ще шестеро поранені, щонайменше двох з них шпиталізували у критичному стані.
Представники федеральної прокуратури заявили, що Боуерсу висунуть звинувачення у вбивствах на підґрунті ненависті. В цьому випадку підозрюваному може загрожувати страта.
Президент Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками в штаті Ілліонйс сказав, що буде вимагати смертного вироку за подібні злочини.
"Ми повинні стати поруч з юдеями, нашими братами і сестрами, щоб побороти антисемітизм і перемогти сили ненависті", - сказав він. Президент додав, що незабаром відвідає Пітсбург і візьме участь в церемонії вшанування убитих.
Напад на синагогу - найбільш кровопролитна антисемітська атака в новітній історії США, підкреслює єврейська організація "Антидифамаційна ліга". До нього найкривавішим епізодом антисемітизму в США вважали вбивство єврейської сім'ї Голдмарк в Сіетлі в 1985 році - тоді загинуло чотири людини.
Що сталося
Стрілянина сталася в суботу, в синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі, США. Нападник - 46-річний Роберт Боуерс був озброєний гвинтівкою і двома пістолетами.
Чоловік почав стріляти в синагозі близько 10 ранку за місцевим часом. Він вигукував антисемітські гасла, а потім забарикадувався в одній з кімнат.
Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник почав но них стріляти, та поранив чотирьох правоохоронців.
Самого нападника також поранили під час перестрілки. Після цього він здався поліції.
Через суботню службу в синагозі було багато людей. У поліцію про стрілянину повідомили віряни, які забарикадувалися у будівлі, повідомляє KDKA.
CNN повідомляє, у нападника була дійсна ліцензія на носіння зброї, в соцмережах він публікував фотографії своєї колекції зброї.
На подію терміново відреагував Дональд Трамп. "Стежу за подіями в Піттсбурзі, в Пенсильванії. Правоохоронці на місці. Бережіться стрілка. Бережи вас Бог!" - написав він у Twitter. Пізніше Трамп заявив, що, скоріш за все, злочин має антисемітський характер.
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Президент США також додав, що напад "слабко пов'язаний" з американськими законами про зброю. "Якби у них був захист всередині, можливо, ситуація склалася б інакше", - сказав він.
Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що шокований нападом. Стрілянину також засудили лідери Франції, Британії та Німеччини.
Huffington Post повідомляє, що Боуерс активно користувався соціальною мережею Gab, схожою на Twitter. У його акаунті (зараз він віддалений) журналісти знайшли антисемітські висловлювання, останнє з яких було опубліковано за кілька годин до стрілянини.
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