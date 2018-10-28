Стрілянина у синагозі: нападнику висунули звинувачення у вбивстві 11 людей

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Американцеві Роберту Боуерсу, який відкрив вогонь в синагозі "Древо життя" в Пітсбурзі, висунули звинувачення у вбивстві 11 людей. Йому загрожує смертна кара. Стрілянину в синагозі називають найбільш кривавим антисемітським нападом в США за останні десятиліття.

Під час суботньої служби загинули 11 людей, ще шестеро поранені, щонайменше двох з них шпиталізували у критичному стані.

Представники федеральної прокуратури заявили, що Боуерсу висунуть звинувачення у вбивствах на підґрунті ненависті. В цьому випадку підозрюваному може загрожувати страта.

Президент Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками в штаті Ілліонйс сказав, що буде вимагати смертного вироку за подібні злочини.

"Ми повинні стати поруч з юдеями, нашими братами і сестрами, щоб побороти антисемітизм і перемогти сили ненависті", - сказав він. Президент додав, що незабаром відвідає Пітсбург і візьме участь в церемонії вшанування убитих.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сотні жителів Пітсбурга зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих

Напад на синагогу - найбільш кровопролитна антисемітська атака в новітній історії США, підкреслює єврейська організація "Антидифамаційна ліга". До нього найкривавішим епізодом антисемітизму в США вважали вбивство єврейської сім'ї Голдмарк в Сіетлі в 1985 році - тоді загинуло чотири людини.

Що сталося

Стрілянина сталася в суботу, в синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі, США. Нападник - 46-річний Роберт Боуерс був озброєний гвинтівкою і двома пістолетами.

Чоловік почав стріляти в синагозі близько 10 ранку за місцевим часом. Він вигукував антисемітські гасла, а потім забарикадувався в одній з кімнат.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Повідомляють, що нападник вигукував антисемітські гасла під час нападу

Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник почав но них стріляти, та поранив чотирьох правоохоронців.

Самого нападника також поранили під час перестрілки. Після цього він здався поліції.

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Через суботню службу в синагозі було багато людей. У поліцію про стрілянину повідомили віряни, які забарикадувалися у будівлі, повідомляє KDKA.

CNN повідомляє, у нападника була дійсна ліцензія на носіння зброї, в соцмережах він публікував фотографії своєї колекції зброї.

На подію терміново відреагував Дональд Трамп. "Стежу за подіями в Піттсбурзі, в Пенсильванії. Правоохоронці на місці. Бережіться стрілка. Бережи вас Бог!" - написав він у Twitter. Пізніше Трамп заявив, що, скоріш за все, злочин має антисемітський характер.

Президент США також додав, що напад "слабко пов'язаний" з американськими законами про зброю. "Якби у них був захист всередині, можливо, ситуація склалася б інакше", - сказав він.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що шокований нападом. Стрілянину також засудили лідери Франції, Британії та Німеччини.

Huffington Post повідомляє, що Боуерс активно користувався соціальною мережею Gab, схожою на Twitter. У його акаунті (зараз він віддалений) журналісти знайшли антисемітські висловлювання, останнє з яких було опубліковано за кілька годин до стрілянини.

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