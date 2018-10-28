Вівці на волі: тварин, яких два тижні тримали зачиненими, випустили з вантажівки

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Вантажівку з вівцями, яка майже два тижні простояла зачиненою на території морського торгового порту під Одесою, розвантажили у Вінницькій області.

Напередодні фура з вівцями виїхала до міста Тульчин у Вінницькій області, де розташований спеціальний майданчик для утилізації. На території порту «Чорноморськ» живий вантаж опинився після того, як його повернули з Туреччини. Вантажівку не випускали з порту, багато тварин померли.

Триярусний скотовоз прибув до Тульчина в супроводі волонтерів напередодні пізно увечері. Його розвантажували близько трьох годин.

У фурі знайшли 54 загиблих тварини. Їх завантажили в самоскид і направили на утилізацію. Овець, які вижили, відокремили від загиблих.

Копирайт изображения Animal-SOS-Odessa

Зараз вівці, які вижили, перебувають у спеціально облаштованому вольєрі, куди їх випустили зі скотовоза одразу після перевірки номерів на чіпах. На огородженому майданчику для них поставили великі ємності з водою, у багатьох тварин частково відсутня шерсть. Як пояснили ветеринари, через голод вівці обгризали один одного, розповіли волонтери.

У вольєрі вівці пробудуть на карантині 21 день. За цей час фахівці проведуть відповідні дослідження і спостереження за тваринами.

Звідки вівці?

Фуру з вівцями романівської породи оформили і відправили поромом до Туреччини 6 жовтня, але покупець не з'явився, як розповіла власниця овець, директорка компанії "Украніксар" Олена Севинч. Отару без митного оформлення відправили назад.

Тому вантаж повернувся до України 12 жовтня.

Ветеринари заборонили в'їзд вантажу в Україну, заявивши, що вівці можуть бути потенційно небезпечними через хвороби, якими вони могли заразитися в Туреччині.

Копирайт изображения ЯНА ТІТАРЕНКО Image caption Тварини провели у тісній триярусній фурі майже два тижні

26 жовтня Держспоживслужба заявила, що ухвалила рішення про утилізацію на основі заявки від власниці.

"Повернення даного вантажу на територію України є неможливим, зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин."

Аби не допустити вбивства живих тварин, активісти блокували виїзд вантажівки з території порту "Чорноморськ". Випустити вантажівку захисники тварин погодилися після того, як для живих овець пообіцяли створити карантинний майданчик Тульчинській філії державного підприємства "Укрветсанзавод".

Поліція Одеської області відкрила кримінальні провадження за статтями 251 (порушення ветеринарних правил) і 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

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