Грузія обирає президента. Востаннє прямим голосуванням

Копирайт изображения AFP Image caption Для перемоги в першому турі кандидатові необхідно набрати більше 50% голосів виборців

У Грузії тривають останні прямі вибори президента країни. Його оберуть на шестирічний термін.

Колишнього міністра закордонних справ Саломе Зурабішвілі, яка має підтримку правлячої партії, називають фаворитом президентських перегонів.

Головні конкуренти Зурабішвілі - опозиційні кандидати, які також обіймали міністерські посади в уряді екс-президента Михайла Саакашвілі.

Згідно з новою конституцією, яка почне діяти після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені.

Але як для опозиції, так і для правлячої партії, ці вибори - важливий тест, який може визначити наперед їхній результат на парламентських виборах у 2020 році.

Чому ці вибори важливі

Нового президента оберуть на шестирічний термін. Він змінить Георгія Маргвелашвілі, який обіймав цю посаду з 2013 року.

Після його інавгурації набуде чинності нова конституція, яка завершить перехід Грузії до парламентської форми правління. Наступного президента в 2024 році вже буде обирати виборча колегія, що складається з 300 делегатів.

Згідно з новою конституцією, президент як і раніше є главою держави і представляє країну на міжнародній арені. Але в ухваленні рішень його повноваження обмежені.

"Політичні сили бачать ці вибори як репетицію перед парламентськими виборами і намагаються таким чином вплинути на політичний клімат, показати громадськості, що у них є реальна сила щось змінити і зміцнити свої позиції до парламентських виборів", - говорить експерт з міжнародних відносин Георгій Гобронідзе .

Деякі опозиційні кандидати в разі перемоги мають намір вимагати позачергових парламентських виборів. Але, за словами Гобронідзе, за умов нової конституції розпустити парламент, в якому у правлячої партії більшість, президенту буде нелегко.

"Функції президента, пов'язані в тому числі з розпуском парламенту, скоріше номінальні. Тому тут питання в тому, якою мірою опозиційний президент стане народним лідером і вже разом з народом зможе змусити владу піти на позачергові вибори", - говорить Гобронідзе.

Харизматичних лідерів, які змогли б стати такими народними лідерами, серед сьогоднішніх опозиційних кандидатів у президенти, за його словами, не видно. І хоча у представників колишньої влади, які сьогодні в опозиції, є досвід революції, в самому суспільстві потягу до них немає, вважає він.

Хто бореться за президентську посаду?

Для перемоги в першому турі кандидатові необхідно набрати більше 50% голосів виборців. Якщо жодному з кандидатів не вдасться набрати достатньої кількості голосів, відбудеться другий тур.

Всього на виборах зареєстрували 25 кандидатів в президенти. Охочих взяти участь у виборчих перегонах було майже в два рази більше, але їм відмовили в реєстрації з різних причин.

19 з 25 кандидатів висунули політичні партії, а шість - ініціативні групи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саломе Зурабішвілі, яка обіймала пост в уряді Саакашвілі, вважають фаворитом на виборах

Серед кандидатів є як досвідчені політики, так і маловідомі кандидати.

Правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" на парламентських виборах 2016 року одержала 115 з 150 місць в законодавчому органі.

Але на президентських виборах висувати свого кандидата партія не стала, та підтримала незалежного кандидата, колишнього міністра закордонних справ Зурабішвілі. Вона заручилася підтримкою правлячої партії на попередніх парламентських виборах в якості мажоритарного депутата, і багато хто вважає її незалежним кандидатом тільки формально.

Її головними конкурентами в боротьбі за першість будуть представник "Єдиного національного руху" від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" Григол Вашадзе і кандидат "Європейської Грузії - Руху за свободу" Давид Бакрадзе.

Вони, як і Зурабішвілі, обіймали посади міністрів закордонних справ в уряді Саакашвілі.

Передвиборча кампанія: активна і негативна

Передвиборча боротьба в Грузії була напруженою. Напередодні виборів телеканал "Руставі-2" почав публікувати приховані записи, які викликали підозри в можливій участі представників влади в корупції і незаконних оборудках.

Крім прихованих записів, телеефір заповнили передвиборчі кліпи кандидатів, в яких вони критикували, а часом і висміювали опонентів.

Найбільше дісталося кандидату, який отримав підтримку правлячої партії. Уродженка Франції Зурабішвілі стала об'єктом глузувань в соціальних мережах за помилки, з якими вона говорить грузинською мовою.

Фрагменти її виступів, де вона допускає ляпи, використовували і в передвиборчому кліпі її опоненти з опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Набагато серйозніші звинувачення звучали на адресу Зурабішвілі через її заяви про відповідальність колишньої влади за події серпня 2008 року. "Європейська Грузія" пригадала Зурабішвілі її книгу, опубліковану десять років тому. Її фрагменти російська сторона використовувала в Міжнародному суді ООН.

У 2011 році цей суд вирішив, що поданий Грузією проти Росії позов не підпадає під його юрисдикцію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Передвиборчі плакати кандидата Вашадзе обилил червоною фарбою, на них з'явилися написи "КДБ"

Її конкурента Григола Вашадзе опоненти звинувачують в проросійських настроях. На вулицях навіть з'явилися сатиричні плакати, на яких Вашадзе зображений на руках у російського президента і з прапорцем ФСБ.

Заява про те, що Росія - частина його життя, використали в передвиборчому кліпі для дискредитації Вашадзе як проросійського політика.

Недовіра виборців

Зараз інтерес в Грузії до політики невисокий, і передвиборча кампанія, яку провели кандидати, лише сприяє пасивності виборців, вважає Гобронідзе.

Image caption Зараз інтерес в Грузії до політики невисокий

"Ми бачимо, що вони вдаються до будь-яких методів боротьби один з одним, і це в кінцевому рахунку ще більше дискредитує в очах громадськості не тільки правлячу команду, а й опозиційних кандидатів", - говорить експерт.

Чи будуть вибори справедливими?

Прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе закликав виборців взяти участь у виборах і висловив упевненість в тому, що 28 жовтня стане "черговим днем перемоги демократії в Грузії".

"Ми не дозволимо будь-якій безвідповідальній політичній силі внести дисонанс у виборчий процес", - пообіцяв він.

Прем'єр не уточнював, кого саме він має на увазі під деструктивною силою, але як правило, адресатом таких звинувачень стають "Єдиний національний рух" і екс-президент Саакашвілі.

На думку політологів, жорсткого втручання або грубої фальсифікації з боку влади в ході голосування, швидше за все, не буде. Але на тлі низької довіри до політичних сил в країні правляча партія, яка володіє як фінансовими, так і адміністративними ресурсами, вже має перевагу в порівнянні з опозиційними партіями.

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