Пасажирський "Боїнг" упав в море після вильоту з аеропорту Джакарти
Пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Як повідомила влада Індонезії, він впав в море в районі західного узбережжя острова Ява.
Лайнер, що виконував рейс JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів через приблизно 10 хвилин після зльоту. Відразу після цього влада розпочала пошукову операцію.
За даними індонезійських ЗМІ, на борту перебували 189 пасажирів і членів екіпажу, серед них троє дітей, два пілоти і п'ять бортпровідників.
Представник агентства з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії опублікував в "Твіттері" знімки уламків літака і речей пасажирів, які знайшли у морі.
Як повідомляють, перше повідомлення про те, що в морі знайшли великі уламки літака, надійшло від екіпажів цивільних суден, що перебували біля місця катастрофи.
Boeing 737 MAX 8 з бортовим номером PK-LQP, який виконував цей рейс, виробили в 2016 році. За даними ресурсу Flightradar24, Lion Air почала використовувати лайнер в серпні цього року.
Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту - понад 100 літаків, серед них Boeing 737 різних модифікацій, а також три лайнери Airbus A330-300. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує понад 120 напрямків.
Остання за часом катастрофа літака Lion Air сталася 13 квітня 2013 року. Тоді Boeing 737 не долетів до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар на острові Балі, приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Вижили всі 108 людей, які перебували на борту.
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