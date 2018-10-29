Пасажирський "Боїнг" упав в море після вильоту з аеропорту Джакарти

Копирайт изображения AFP Image caption Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, її флот складається в основному з літаків Boeing 737 різних модифікацій

Пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Як повідомила влада Індонезії, він впав в море в районі західного узбережжя острова Ява.

Лайнер, що виконував рейс JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів через приблизно 10 хвилин після зльоту. Відразу після цього влада розпочала пошукову операцію.

За даними індонезійських ЗМІ, на борту перебували 189 пасажирів і членів екіпажу, серед них троє дітей, два пілоти і п'ять бортпровідників.

Представник агентства з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії опублікував в "Твіттері" знімки уламків літака і речей пасажирів, які знайшли у морі.

Пропустити Twitter допис , автор: @Sutopo_PN Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляють, перше повідомлення про те, що в морі знайшли великі уламки літака, надійшло від екіпажів цивільних суден, що перебували біля місця катастрофи.

Boeing 737 MAX 8 з бортовим номером PK-LQP, який виконував цей рейс, виробили в 2016 році. За даними ресурсу Flightradar24, Lion Air почала використовувати лайнер в серпні цього року.

Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту - понад 100 літаків, серед них Boeing 737 різних модифікацій, а також три лайнери Airbus A330-300. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує понад 120 напрямків.

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Остання за часом катастрофа літака Lion Air сталася 13 квітня 2013 року. Тоді Boeing 737 не долетів до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар на острові Балі, приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Вижили всі 108 людей, які перебували на борту.

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