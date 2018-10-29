"Лестер" підтвердив смерть власника клубу в катастрофі
Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту гелікоптера, який розбився після зльоту з поля стадіону ввечері в суботу, йдеться у повідомленні клубу.
"Ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно втратив життя в суботу ввечері, коли гелікоптер з ним та іншими чотирма людьми на борту розбився біля стадіону "Кінгс Пауер". Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив", - йдеться в Twitter клубу.
Трагедія сталася поруч зі стадіоном команди в Лестері після матчу з "Вест Хем Юнайтед". Повідомлялося, що всього в вертольоті перебували п'ять осіб, серед них дружина і донька бізнесмена.
Гвинтокрил злетів з території стадіону через приблизно годину після завершення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого впав поряд з паркувальним майданчиком і загорівся. Пожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб загасити вогонь.
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Фотограф Райан Браун, який працював на матчі, сказав, що йому було добре видно, що сталося з гвинтокрилом перед катастрофою.
Він розповів в інтерв'ю BBC: "В буквальному сенсі зупинився двигун, і я обернувся. Він [гвинтокрил] видав звук, схожий на цвірчання, після чого затихнув. Лопаті закрутилися, а потім я почув гучний вибух".
Він розповів, що побіг до місця аварії і побачив полум'я. Було схоже, що гвинтокрил врізався у промисловий парк, що розташований біля стадіону.
Свідки також розповідають, що одним з перших до місця трагедії підбіг воротар "Лестер Сіті" Каспер Шмейхель.
Уродженець Бангкока Вішай Шрівадданапрабха займав п'ятий рядок у списку найбагатших людей Таїланду, згідно з журналом Forbes. Його статки оцінюють у 4,9 мільярда доларів.
Він викупив клуб "Лестер Сіті" в серпні 2010 року за 39 млн фунтів, коли клуб виступав у другому ешелоні англійського футболу. Сезон 2010-11 років "Лестер" почав на рідкість невдало і до жовтня облаштувався на останньому місці з однією перемогою в дев'яти матчах.
Але в 2014 році клуб виграв чемпіонат другої ліги і вийшов в Прем'єр-лігу, а в 2016 команда-аутсайдер попереднього сезону всупереч всім прогнозам стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.
Це була перша в 132-річній історії "Лестера" перемога у Вищій лізі англійського футболу, яка увійшла в історію як одне з найбільш неймовірних досягнень в спорті. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали 1 до 5000.
Вішай Шрівадданапрабхі був пристрасним уболівальником і відвідував всі домашні матчі "Лестер Сіті". На стадіон він прилітав на власному гелікоптері.
Він був переконаним буддистом і вірив в карму. Вішай навіть привозив на стадіон "Лестера" буддистських ченців, щоб ті освятили футбольне поле.
Його прізвище означає "світло прогресивної слави". Він отримав його у подарунок від покійного короля Таїланду Бхумібола Адульядея.
Шрівадданапрабхі вклав мільйони доларів в розвиток клубу "Лестер Сіті", жертвував гроші на потреби міста і, за словами вболівальників, завжди був простою і доступною людиною, попри свої мільярдні статки.
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