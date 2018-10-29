"Лестер" підтвердив смерть власника клубу в катастрофі

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Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту гелікоптера, який розбився після зльоту з поля стадіону ввечері в суботу, йдеться у повідомленні клубу.

"Ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно втратив життя в суботу ввечері, коли гелікоптер з ним та іншими чотирма людьми на борту розбився біля стадіону "Кінгс Пауер". Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив", - йдеться в Twitter клубу.

Трагедія сталася поруч зі стадіоном команди в Лестері після матчу з "Вест Хем Юнайтед". Повідомлялося, що всього в вертольоті перебували п'ять осіб, серед них дружина і донька бізнесмена.

Гвинтокрил злетів з території стадіону через приблизно годину після завершення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого впав поряд з паркувальним майданчиком і загорівся. Пожежникам знадобилося 20 хвилин, щоб загасити вогонь.

Фотограф Райан Браун, який працював на матчі, сказав, що йому було добре видно, що сталося з гвинтокрилом перед катастрофою.

Він розповів в інтерв'ю BBC: "В буквальному сенсі зупинився двигун, і я обернувся. Він [гвинтокрил] видав звук, схожий на цвірчання, після чого затихнув. Лопаті закрутилися, а потім я почув гучний вибух".

Він розповів, що побіг до місця аварії і побачив полум'я. Було схоже, що гвинтокрил врізався у промисловий парк, що розташований біля стадіону.

Свідки також розповідають, що одним з перших до місця трагедії підбіг воротар "Лестер Сіті" Каспер Шмейхель.

Копирайт изображения PA Image caption Вішай Шрівадданапрабха часто прилітав на матчі "Лестера" на гвинтокрилі

Уродженець Бангкока Вішай Шрівадданапрабха займав п'ятий рядок у списку найбагатших людей Таїланду, згідно з журналом Forbes. Його статки оцінюють у 4,9 мільярда доларів.

Він викупив клуб "Лестер Сіті" в серпні 2010 року за 39 млн фунтів, коли клуб виступав у другому ешелоні англійського футболу. Сезон 2010-11 років "Лестер" почав на рідкість невдало і до жовтня облаштувався на останньому місці з однією перемогою в дев'яти матчах.

Але в 2014 році клуб виграв чемпіонат другої ліги і вийшов в Прем'єр-лігу, а в 2016 команда-аутсайдер попереднього сезону всупереч всім прогнозам стала чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Це була перша в 132-річній історії "Лестера" перемога у Вищій лізі англійського футболу, яка увійшла в історію як одне з найбільш неймовірних досягнень в спорті. Шанси клубу на перемогу в чемпіонаті на початку сезону букмекери оцінювали 1 до 5000.

Вішай Шрівадданапрабхі був пристрасним уболівальником і відвідував всі домашні матчі "Лестер Сіті". На стадіон він прилітав на власному гелікоптері.

Він був переконаним буддистом і вірив в карму. Вішай навіть привозив на стадіон "Лестера" буддистських ченців, щоб ті освятили футбольне поле.

Його прізвище означає "світло прогресивної слави". Він отримав його у подарунок від покійного короля Таїланду Бхумібола Адульядея.

Шрівадданапрабхі вклав мільйони доларів в розвиток клубу "Лестер Сіті", жертвував гроші на потреби міста і, за словами вболівальників, завжди був простою і доступною людиною, попри свої мільярдні статки.

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