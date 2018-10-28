У Києві жінка втопила двох власних дітей в озері

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Поліція Києва виявила тіла дітлахів в озері "Срібний Кіл".

Жінка, яка втопила своїх двох малолітніх дітей в київському озері, сказала, що "так буде краще для них".

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, увечері 26 жовтня до правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про те, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей та зникла.

Дівчинка 2012 року народження, а хлопчик - 2013. Поліція Києва виявила тіла дітлахів в озері "Срібний Кіл".

Працювала у дитячому садку

Жінка працювала вихователем у дитячому садку, до якого ходили її діти.

За словами очільника Дарницької поліції Сергія Чернишева, підозрювана із чоловіком розлучилася. Сім'я переїхала до Києва із Криму і раніше не потрапляла до поля зору правоохоронців.

"Подружжя розлучилося, однак чоловік, який уже має іншу родину, завжди підтримував колишню дружину та дітей: орендував квартиру та допомагав фінансово", - зауважив пан Чернишев.

Сусіди та колеги жінки розповіли, що жінка була замкнутою, "практично ні з ким не спілкувалася".

"При цьому дітки завжди були доглянуті, займалися плаванням, айкідо та фігурним катанням", - зауважив очільник районної поліції.

Де знайшли підозрювану?

Хлопчика і дівчинку виявили в озері в Дарницькому районі.

Підозрювану жінку затримали під Черніговом і доставили на місце події.

Затримана розповіла, що пішла купатися із дітьми, вони втопилися, а вона, "попри бажання накласти на себе руки, не змогла".

При цьому жінка зауважила, що свої дії вона пояснила тим, що дітям "так буде краще".

У соціальних мережах опублікували фото матері дітей. Жінка, 1982 року народження.

Наразі жінка проходить психологічну експертизу, правоохоронці мають визначити її осудність.

Їй загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, повідомили у поліції.