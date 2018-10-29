У Грузії відбудеться другий тур президентських виборів
За підсумками обробки майже 100% бюлетенів на президентських виборах в Грузії ніхто з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі.
За результатами обробки 98,25% даних з дільниць кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Саломе Зурабішвілі набирає 38,6% голосів, тобто менш ніж 50%, необхідних для перемоги в першому турі. Опозиційний кандидат Григол Вашадзе набирає 37,75%.
Обидва виходять у другий тур.
Загалом за пост президента боролися 25 кандидатів.
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Завчасна радість
Раніше вже оголосили дані екзит-полів, які консультаційний центр "Психопроект" провів на замовлення "Грузинської мрії". Опитування віддало перемогу кандидатові Зурабішвілі в першому турі з 52%, хоча екзит-поли на замовлення інших кандидатів вказували на те, що буде другий тур.
Присутні у виборчому штабі прихильники політика тріумфували після оголошення цих результатів, але сама Зурабішвілі була більш стриманою.
"Я люблю обережність. Я дуже щаслива, але обережно щаслива", - заявила Зурабішвілі, зазначивши, що треба ще дочекатися офіційних результатів.
Давид Бакрадзе визнав свою поразку незабаром після закриття дільниць.
Всього, за даними центральної виборчої комісії, в останніх прямих виборах глави держави взяли участь 46.74% виборців. Приблизно така ж явка була на попередніх виборах.
Нового президента оберуть на шестирічний термін. Він змінить Георгія Маргвелашвілі, який обіймає цю посаду з 2013 року.
Згідно з новою конституцією, яка почне діяти після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені.
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