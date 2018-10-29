У Грузії відбудеться другий тур президентських виборів

Копирайт изображения Getty Images/Mikhail Japaridze Image caption Виборча дільниця у Тбілісі

За підсумками обробки майже 100% бюлетенів на президентських виборах в Грузії ніхто з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі.

За результатами обробки 98,25% даних з дільниць кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Саломе Зурабішвілі набирає 38,6% голосів, тобто менш ніж 50%, необхідних для перемоги в першому турі. Опозиційний кандидат Григол Вашадзе набирає 37,75%.

Обидва виходять у другий тур.

Загалом за пост президента боролися 25 кандидатів.

Завчасна радість

Раніше вже оголосили дані екзит-полів, які консультаційний центр "Психопроект" провів на замовлення "Грузинської мрії". Опитування віддало перемогу кандидатові Зурабішвілі в першому турі з 52%, хоча екзит-поли на замовлення інших кандидатів вказували на те, що буде другий тур.

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Присутні у виборчому штабі прихильники політика тріумфували після оголошення цих результатів, але сама Зурабішвілі була більш стриманою.

"Я люблю обережність. Я дуже щаслива, але обережно щаслива", - заявила Зурабішвілі, зазначивши, що треба ще дочекатися офіційних результатів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники Саломе Зурабішвілі (праворуч) почали святкувати перемогу завчасно

Давид Бакрадзе визнав свою поразку незабаром після закриття дільниць.

Всього, за даними центральної виборчої комісії, в останніх прямих виборах глави держави взяли участь 46.74% виборців. Приблизно така ж явка була на попередніх виборах.

Нового президента оберуть на шестирічний термін. Він змінить Георгія Маргвелашвілі, який обіймає цю посаду з 2013 року.

Згідно з новою конституцією, яка почне діяти після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені.

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