Ангела Меркель йде з посади лідера партії ХДС

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила своїй партії ХДС (Християнсько-демократичний союз), що вона не братиме участь у переобранні голови партії у грудні, повідомляють джерела BBC.

Вона ухвалила це рішення після того, як її партія зазнала значних втрат на регіональних виборах, що поставило стабільність керівної коаліції під питання

Пані Меркель очолювала ХДС з 2000 року.

Канцлером Німеччини вона стала у 2005 році - і хоче залишитися на цій посаді надалі.

Поштовхом до такого рішення 64-річної Меркель стали провальні для ХДС і союзної партії ХСС підсумки виборів в двох ключових землях - Гессені і Баварії.

Проте вона сказала, що хоче залишитися канцлером, повідомляють місцеві ЗМІ.

Такі заяви контрастують із попередніми твердженнями Меркель, коли вона говорила, що пов'язує роль очільника партії із посадою канцлера та що залишиться канцлером лише за умови того, що буде головою партії.

Кореспондент BBC Дженні Гілл у Берліні каже, що це стало ще одним провалом для цього жахливого для канцлера року, протягом якого її коаліційний уряд переживав одну кризу за іншою.

Проте, зауважує кореспондент, Ангела Меркель справжній політичний боєць, якого важко потопити, і відмова від лідерства у власній партії може просто зробити тихішими критиків канцлера.

У Німеччині такі партії, як крайня права "Альтернатива для Німеччини" та Зелені заручилися більшою національною підтримкою за результатами загальних виборів країни 2017 року, після того як підтримка найбільш потужних партій зменшилась.

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