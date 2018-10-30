Авіакатастрофа в Індонезії: гідролокатори і дрони шукають уламки

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Пасажирський літак Lion Air, який 29 жовтня впав у море в Індонезії, шукають дронами та гідролокаторами.

Рейс JT 610 зазнав катастрофи за кілька хвилин після зльоту з Джакарти. На борту перебували 189 пасажирів та членів екіпажу.

Ознак того, що у катастрофі міг хтось вижити, немає. З води витягають лише деякі уламки та особисті речі.

Поки що немає жодних натяків на причини, через які літак впав за 13 хвилин після злету.

Чиновники повідомляють, що пілот "Боінга-737" попросив повернутися до аеропорту Сукарно-Хатта перед тим, як диспетчери втратили зв'язок з ним.

У технічному журналі, який вдалося отримати BBC, зазначено, що літак мав технічні проблеми під час польоту з Балі до Джакарти за день до катастрофи.

Зокрема, звідти стає зрозуміло, що один із "інструментів" був несправний, і капітану довелося передати управління літака другому пілотові.

Виконавчий директор Lion Air Едвард Сірат заявив у вівторок, що перед тим, як відправити у рейс, літак відремонтували.

Рейс JT 610 прямував у західне місто Пангкал Пінганг.

На тринадцятій хвилині польоту він раптово прискорився і почав втрачати висоту, а врешті впав у Яванське на північний схід від Джакарти.

Очільник агентства катастроф Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо заявив у Twitter, що для пошуку літака в акваторії поблизу Карвангу - місце, де з літаком втратили звязок, - використовують пристрої гідролокації.

"Сподіваюся, що сьогодні вранці ми зможемо знайти фюзеляж", - заявив журналістам агентству Reuters глава Служби транспортної безпеки Індонезії Соєржано Тьяджонно.

Також шукають і чорну скриньку літака.

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Пошукові команди витягають з води частини людських тіл.

Голова національного пошуково-рятувального агентства Мухаммад Сіугей повідомив місцевим ЗМІ, що їх перевезуть до Джакарти для ідентифікації.

Також вдалося зібрати чотирнадцять мішків, наповнених різними речами: взуття, гаманці, різні предмети одягу, а також дрібні уламки літака.

Ще один чиновник, відповідальний за пошукову операцію, Юсуф Латіф, заявив, що це буде "дивом", якщо знайдуть людей, які вижили.

Копирайт изображения Reuters Image caption Родичі пасажирів поблизу кризового центра

Пан Сутопо також попередив, що соціальними мережами ширяться фейки, наприклад, фотографії, які пасажири літака нібито робили за мить до того, як він почав падати.

Компанія "Боїнг" висловила співчуття жертвам і родинам загиблих та заявила, що "готова надати технічну допомогу при розслідуванні аварії".

Індонезія - це величезний архіпелаг, який дуже залежить від авіасполучення. Але багато місцевих авіакомпаній відомі слабким рівнем безпеки перевезень.

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