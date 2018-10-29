Джонні Депп більше не гратиме в “Піратах Карибського моря” - ЗМІ

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55-річний американський актор Джонні Депп більше не зніматиметься в наступних частинах "Піратів Карибського моря". Про це повідомляють одразу кілька ЗМІ з посиланням на сценариста фільму Стюарта Бітті.

"Я думаю, він чудово впорався зі своєю роботою, - заявив Бітті в розмові з журналістами. - Для всіх очевидно, що він привласнив собі образ свого героя і це саме той персонаж, який приніс йому найбільшу славу".

"Діти з усього світу люблять його і зіграного ним Джека Горобця, тому, думаю, для нього це був чудовий досвід. Це було чудово і для нас", - додав Бітті.

Протягом останніх 15 років Джонні Депп зіграв у п'яти частинах фільму "Пірати Карибського моря". Перша з них вийшла на екрани ще у 2003 році, остання на цей момент - у 2017 році.

За даними ЗМІ, останнім часом автори проекту активно працюють над тим, аби провести перезапуск популярної франшизи і кардинально змінити її образ.

Вже відомо, що над наступною частиною "Піратів Карибського моря" працюватимуть сценаристи фільму "Дедпул" Ретт Різ і Пол Вернік.

Зміни в підходах до створення франшизи пов'язують з тим, що остання частина франшизи мала відносно невеликі касові збори.

Загалом усі п'ять частин "Піратів Карибського моря" зібрали в прокаті понад 3 мільярди доларів, пише The Guardian.

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Проблеми з репутацією

Останнім часом Джонні Депп регулярно потрапляє у скандали. Його колишня дружина Ембер Герд подала на розлучення і звинуватила актора в домашньому насильстві, а ЗМІ часто пишуть про те, що Депп має серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками.

Нещодавно автори фільму "Місто брехні", де Депп зіграв одну з головних ролей, вирішили відкласти прем'єру стрічки не невизначений термін.

ЗМІ пов'язали це рішення якраз з проблемною репутацією актора - зокрема, з судовим позовом, який проти Деппа подав екс-менеджер з локацій "Міста брехні" Грег Брукс.

За його словами, якось після зйомок Депп знаходився у стані алкогольного сп'яніння, дозволяв собі образливі та принизливі висловлювання на адресу Брукса, а згодом двічі сильно вдарив його по ребрах. Потім актор нібито запропонував гроші за те, щоб Брукс вдарив його у відповідь.

За версією Брукса, через декілька днів він обговорив ситуацію з продюсером стрічки. Той запропонував підписати угоду про нерозголошення інформації щодо поведінки Деппа. Після відмови, каже Брукс, його одразу звільнили.

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