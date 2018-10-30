Не можете встати з ліжка? Можливо, у вас дисанія

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Можливо, ви вважаєте, що існує не так вже й багато причин піднятися з ліжка. Там тепло, зовні холодно і ви можете позбутися проблеми простим натисканням кнопки "Стоп" на будильнику.

28 жовтня годинники знову перевели на годину назад. Залишити свій кокон вам стало ще важче, оскільки цей момент знаменує початок зими і означає, що всього за кілька тижнів вам доведеться прокидатися, коли надворі ще темно.

Але що робити, якщо проблема набагато серйозніша і вам важко встати з ліжка взагалі, а не лише у такі періоди? Для цього є спеціальне слово: дисанія.

"Термін "дисанія" іноді використовують, аби описати відчуття під назвою "сьогодні я не хочу вставати з ліжка", - каже доктор Марк Селтер з Королівського коледжу психіатрії.

"Такий же тип поведінки іноді можна спостерігати в тих, хто страждає від депресивних розладів", - додає він.

Дисанія, яку ще офіційно не визнали захворюванням, - це не лише про підсилене відчуття сонливості. Це про хронічну неспроможність встати з ліжка.

Самопроголошені "хворі" можуть провести в ліжку по кілька днів: одна думка про те, аби підвестися, вже викликає в них тривогу. Багато хто зізнається, що відчуває "пристрасне бажання" повернутися назад у ліжко - варто їм тільки спробувати його залишити.

При цьому важливо знати, що навряд у вас коли-небудь діагностують дисанію саму по собі. Зазвичай це симптом, який говорить про можливу депресію чи синдром хронічної втоми.

Аби зрозуміти, чи страждає хтось із ваших знайомих від дисанії або клиноманії - це схожий термін, який описує бажання провести в ліжку весь день, - доктор Селтер радить спершу впевнитися, що в таких людей все добре з фізичним самопочуттям.

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Після цього він запитає в пацієнта, що саме його турбує. Така розмова може закінчитися постановкою діагнозу про депресію. Саме вона часто викликає цілий перелік наслідків, які проявляються у фізичному самопочутті, каже Селтер.

"Порушення сну, млявість, ранні пробудження - усе це тілесні ознаки депресії, - додає він. - Іноді це призводить до того, що людина повністю позбувається здатності рухатися. Люди з важкою депресією, наприклад, часом не можуть підняти руку, аби взяти склянку з водою".

Якщо інших симптомів немає, це може означати, що такі люди просто бояться підвестися з ліжка. В такому випадку це не те саме, що дисанія.

Якщо ви не впевнені у тому, що ваша сонливість - це варіація норми, спробуйте змінити свої звички.

По-перше, намагайтеся слідкувати за тим, як довго ви спите. Більшість дорослих потребують шести-дев'яти годин сну. Ключовим також є відчуття розслабленості - спробуйте, наприклад, прийняти ванну або кілька вправ з йоги.

Не забувайте про те, що відволікаючі об'єкти - такі, як телефони та ноутбуки - варто сховати якомога далі. І насамкінець, якщо все це не допомогло, можна спробувати зайнятися сексом - на відміну від усіх інших видів фізичної активності, цей точно наведе на вас сонливість.

Якщо ж і цього замало, а ваша нездатність прокидатися призводить до стресу і тривоги, вам варто звернутися до лікаря.

Звісно, ви можете пояснювати все звичайною лінню, але ви не можете бути впевнені, поки ви цього не перевірите.

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