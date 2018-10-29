Копирайт изображения УНІАН

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт перекладачеві прем'єр-міністра України Станіславу Єжову.

Його звинувачують у державній зраді і роботі на російські спецслужби. Під вартою він пробуде принаймні впродовж наступних двох місяців - до 27 грудня.

Термін дії попереднього запобіжного заходу мав сплинути 1 листопада.

Представник військової прокуратури, який просив суд залишити Єжова під вартою, пояснював це тим, що він може втекти, приховуватися від слідства і чинити тиск на свідків.

Наступне засідання у справі суд призначив на 26 листопада.

Хто такий Станіслав Єжов і в чому його звинувачують?

До затримання Станіслав Єжов працював заступником керівника протоколу прем'єр-міністра України. До цього - в апараті спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, разом з яким і перейшов на роботу в уряд.

За версією СБУ, Єжов був завербований російською розвідкою в період тривалого відрядження у США. Відомо, що впродовж двох років він працював на дипломатичній службі у посольстві України у Вашингтоні.

СБУ твердило, що, маючи доступ до державних секретів, Станіслав Єжов мав можливість збирати специфічну урядову інформацію.

"Чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно та творчо працював на російські спецслужби", - заявляв начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

На першому судовому засіданні у цій справі сторона обвинувачення розповіла, що на електронну пошту оленапрекрасна@yandex.ru Єжов відправляв аудіозаписи та стенограми із зустрічей прем'єр-міністра із спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, колишнім комісаром ЄС Федерікою Могеріні та іншими.

Окрім того, сторона обвинувачення заявила про те, що володіє доказами спілкування обвинуваченого зі співробітником російської розвідки. Прокурор надав фото із ресторану, на якому Станіслав Єжов зображений із цією особою.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Станіслав Єжов (посередині) на зустрічі Володимира Гройсмана і Джона Маккейна

Що каже сам Єжов?

Сам Станіслав Єжов твердив, що обвинувачення не надало достатніх доказів його вини.

"Мене звинувачують у тому, що я працював на ГРУ Генштабу Російської Федерації, але серед усіх показів свідків і всіх матеріалів справи відсутні будь-які докази не лише роботи на ГРУ Генштабу, а навіть докази, пов'язані з Росією. Нічого не зібрано", - запевняв він.

Його адвокат Валентин Рибін також заявляв, що докази шпигунської діяльності, надані прокуратурою, отримані невстановленим шляхом і не можуть використовуватися у суді.

Зокрема, казав адвокат, надсилання Єжовим листів на пошту, яку зареєстровано на yandex.ru, не є свідченням його співпраці з російськими спецслужбами.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.