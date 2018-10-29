"Біодобавки вбили мою печінку і мало не вбили мене"

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Коли 50-річний Джим Маккентс почав пити капсули з зеленим чаєм, він сподівався, що вестиме активний спосіб життя аж до старості. Щодня він долав кілька кілометрів, намагався худнути і правильно харчуватися.

"Я був готовий до того, що я даремно витрачу гроші на ці капсули. На це я ризикнув. Але я ніяк не очікував, що у мене відмовить печінка", - говорить пан Маккентс.

У день шкільного випускного його сина, чоловікові стало зле.

"Ти весь жовтий", - сказала Джиму дружина, і вони терміново вирушили до лікарні.

Кілька днів лікарі робили аналізи і не могли поставити діагноз. Врешті-решт пану Маккентсу повідомили, що його врятує лише трансплантація печінки. Без пересадки він не прожив би й тижня.

За дивного збігу обставин, донорський орган знайшли за один день.

Пройшло чотири роки після операції, але у пана Маккентса досі болить живіт, він перебуває на постійному медикаментозному лікуванні й насилу ходить.

Він подав до суду на компанію Vitacost - виробника капсул. Їх продають без рецепта, бо добавка виготовлена з чаю, у США її вважають продуктом, а не ліками, і вона не проходить сертифікацію і випробування.

"Ніяких попереджень про ймовірний ризик і побічні ефекти в інструкції немає", - каже пан Маккентс.

Експерти називають випадок пана Маккентса вкрай незвичайним.

Щорічно у світі фіксують майже 80 випадків хвороби печінки у людей, які приймають гранульований зелений чай. У 17-річної мешканки канадської провінції Онтаріо Мадлен Папіно відмовила печінка й нирки.

Можливо, небезпека у потенційно токсичному інгредієнті зеленого чаю EGCG (епігаллокатехін-3-галлат). Цього катехіну (речовини з антиоксидантними властивостями) достатньо у напої, а в гранулах його концентрація збільшується у сотні разів.

"Якщо ви просто п'єте зелений чай у розумних кількостях, вам нічого не загрожує" - розповів BBC професор медичного факультету Уейк Форест у Північній Кароліні Герберг Бонковські. Він вивчає вплив біодобавок із зеленого чаю на печінку майже 20 років.

За його словами, ризикують ті, хто приймає дуже концентровані екстракти і майже не вживає твердої їжі.

"Ми знаємо з досліджень, проведених на тваринах, що організм голодної, виснаженої тварини засвоює більше катехінів, аніж організм більш вгодованих особин. Ще одним фактором ризику може бути паралельний прийом інших ліків або алкоголю", - говорить професор.

Копирайт изображения Jim McCants Image caption Джиму Маккентсу знадобилася пересадка печінки після "зеленого чаю"

Чи шкідливі біодобавки?

У Британії біодобавки проходять передбачені Євросоюзом перевірки на безпеку і вплив на здоров'я людини.

БАДи від надійних виробників - безпечні, до них є інструкції, кажуть лікарі.

При цьому, як зазначає доктор Вейн Картер з Університету Ноттінгема, стверджувати, що харчові добавки не є потенційно шкідливими - не варто.

Наприклад, якщо ви приймаєте підвищену дозу такого препарату, ви ризикуєте здоров'ям.

Хоча в багатьох випадках надлишки речовини виводяться із організму, це може стати загрозою для печінки, яка очищає споживані нами речовини від токсинів.

"Мені здається, що іноді люди думають так: "Це корисно для мене, тому якщо я прийму велику дозу, то мені стане ще краще ". Однак саме тут виникає ризик", - говорить доктор Картер.

Одночасний прийом відразу багатьох харчових добавок також може становити небезпеку, попереджає експерт.

Іноді вони можуть взаємодіяти один з одним: один препарат може посилювати ефект від іншого. За інших обставин, в них може бути одна або кілька однакових поживних речовин, що призводить до передозування.

Комусь із нас складніше ефективно переробляти ті чи інші речовини, і від цього теж залежить їхній вплив на організм.

"Особливість таких препаратів в тому, що вони безпечні для більшості людей, але не для кожного", - додає пан Картер.

Однак якщо є потенційні ризики, то яка ж користь для здоров'я?

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Вітаміни обов'язкові і необов'язкові

Деякі біодобавки більшість експертів вважають універсально корисними.

Національна служба охорони здоров'я Британії (NHS) рекомендує жінкам, які бажають завагітніти, приймати фолієву кислоту (вона ж - вітамін B9). Ця рекомендація актуальна і для вагітних жінок терміном до 12 тижнів, аби запобігти низці вроджених хвороб у дитини.

Уряд Британії вже заявив, що обговорить з експертами можливість додавання фолієвої кислоти до борошна.

Є ще два вітаміни, які офіційна медицина наполегливо рекомендує: D і K.

Прийом вітаміну D також рекомендують немовлятам, дітям у віці від одного до чотирьох років і людям, яким не вистачає сонячного світла.

Це стосується тих, хто часто відчуває слабкість або не виходить з дому, а також тих, хто постійно носить закритий одяг.

В цілому ж прийом вітаміну D рекомендують практично будь-якій людині.

Нестача вітаміну D, який ми зазвичай отримуємо з сонячного світла, може призвести до різних видів деформації кісток: рахіту у дітей та остеомаляції у дорослих.

"Сто років тому більшість дітей у Лондоні були хворі на рахіт. Однак ситуація покращилася після того, як дітям стали давати вітамінні добавки", - розповідає Бенджамін Джейкобс, співробітник Королівського національного ортопедичного госпіталю.

Крім вітаміну D, практично всім маленьким дітям у Британії показана ін'єкція вітаміну К - її роблять у перші 24 години після народження, аби запобігти внутрішнім кровотечам.

Здорове харчування і добавки

Доктор Джейкобс зазначає, що біодобавки рекомендують також людям, що сидять на дієті та алергикам.

Наприклад, британська національна система охорони здоров'я (NHS) рекомендує веганам вживати вітамін B12, який у натуральному вигляді є лише у продуктах тваринного походження.

Однак стосовно інших добавок, то їхня універсальна користь менш очевидна.

Наприклад, фахівці NHS стверджують, що більшість людей не потребують прийому вітамінних добавок, бо всі необхідні вітаміни і мінерали, крім вітаміну D, вже є в продуктах, якщо людина харчується збалансовано.

Користь від капсул з риб'ячим жиром, які часто вживають для поліпшення роботи серця або мозку, теж не є очевидною.

Вчені дійшли висновку, що твердження про користь таких капсул для серця є дещо помилковими.

Як зазначає Сем Дженнінгс, очільник консалтингової компанії Berry Ottaway & Associates Ltd, дієтологія - це наука, що постійно розвивається, і де постійно з'являються нові дані.

"Очевидно, що харчові добавки не можуть бути однаково корисні для всіх людей, бо це залежить від особливостей кожної людини, а також від того, чи отримає людина користь від будь-якої додаткової поживної речовини", - говорить вона.

Доктор Картер радить вивчити висновки вчених щодо добавок, перш ніж вживати їх, а також ознайомитися із протипоказаннями.

Як обрати БАДи?

Звертайтеся до перевірених постачальників - препарати мають пройти контроль якості;

Перевірте, чи проводили клінічні випробування серед людей, які схожі із вами за віком та статтю;

Вивчіть протипоказання - наприклад, людям із хворим серцем треба звернути увагу на вплив препарату на роботу цього органу;

Будьте обережні, якщо вживаєте декілька препаратів одночасно;

Дотримуйтеся рекомендацій щодо дозування.

Джерело: доктор Картер