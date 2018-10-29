У столиці Тунісу підірвалася смертниця

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Щонайменше дев'ятеро людей отримали поранення під час вибуху, який влаштувала смертниця у центрі столиці Тунісу, заявляє міністерство внутрішніх справ країни.

Восьмеро постраждалих - поліцейські.

Міністерство назвало вибух, що пролунав біля Муніципального театру на проспекті Хабіба Бургіби, терористичним актом.

Про загиблих поки не повідомляють.

На місці події працює велика кількість співробітників екстрених служб.

Цей акт насильства стався тоді, коли життєво важлива індустрія туризму в країні почала поступово відновлюватися.

Понад три роки тому в країні сталося два великих терористичних акти, після чого до Тунісу їздити стали менше.

Під час нападу на столичний музей Бардо в березні 2015 року загинули 22 людини. Через кілька місяців, у червні, ще 38 людей загинули на курорті в Суссе.

Відповідальною за обидва напади вважають джихадистське угруповання "Ісламська держава".