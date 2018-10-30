США відправляють понад 5 тисяч військових на кордон з Мексикою. Навіщо?

Копирайт изображения Reuters Image caption Військові мають допомогти прикордонникам стримувати мігрантів з Центральної Америки, які вирішать перетинати кордон нелегально

Пентагон підтвердив плани відправити на кордон з Мексикою 5200 військовослужбовців на тлі інформації про те, що до американського кордону рухаються вже два каравани мігрантів - з Гондурасу та Сальвадора.

"До кінця цього тижня ми розгорнемо понад 5200 солдатів на південно-західному кордоні. Це тільки початок операції, ми продовжимо змінювати кількість військовослужбовців", - заявив командувач північного командування збройних сил США Терренс О'Шонессі.

За словами генерала, в рамках операції "Вірний патріот" військовослужбовці вирушать до Техасу, Аризони та Каліфорнії. У прикордонних районах вже розміщені понад дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії США.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що американські військові готові зустріти "поганих хлопців", які направляються в країну в складі каравану мігрантів.

А держсекретар Майк Помпео пообіцяв, що караван, що йде через територію Мексики, за жодних обставин не перетне кордон із США.

Наразі мігранти знаходяться на відстані приблизно 1500 км від кордону з США. Вони не приховують, що прямують в США, і заявляють, що втікають від банд злочинців та бідності.

Дональд Трамп ще до обрання президентом виступав проти нелегальної міграції, а зайнявши свій пост, почав заходи щодо обмеження міграції.

Копирайт изображения Reuters Image caption На кордоні Мексики та Гватемали у неділю сталися зіткнення

Раніше Мексика відправила сотні поліцейських до свого південного кордону, до якого з боку Гватемали наближається піший караван з Гондурасу.

У неділю мігранти спробували прорватися через кордон на мексиканську територію, сталися зіткнення з поліцією.

В ході зіткнень поранення отримали не тільки самі мігранти (серед постраждалих були жінки і діти), але й співробітники гватемальської поліції.

Повідомлялося також про загибель одного з мігрантів після потрапляння в нього гумової кулі. Деяким мігрантам вдалося нелегально пробратися на територію Мексики, в результаті поліція затримала близько 100 осіб.

Президент Мексики Енріке Пенья Н'єто оголосив про запуск спеціальної програми допомоги мігрантам, вона буде діяти для тих, хто попросив про притулок і готовий легалізувати перебування на території Мексики.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дональд Трамп назвав їх "навалою незаконних чужинців" і обіцяє не пропускати через кордон.

На цей крок мексиканська влада пішла після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв залучити війська для повного закриття кордону з Мексикою. Трамп також обіцяв скоротити допомогу тим країнам, які дозволять пройти каравану біженців.

За даними мексиканської влади, в каравані мігрантів з Гондурасу знаходяться понад 3,6 тис. людей. Ще близько 1,7 тис. мігрантів попросили про надання їм притулку на території Мексики.

У понеділок стало відомо, що до США прямує ще один караван з 150 людей - на цей раз із Сальвадору.