У Німеччині судять медпрацівника, якого звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нільс Хегель ховав своє обличчя від камер під час суду у 2014 році

У німецькому місті Ольденбург почався суд над колишнім медпрацівником, якого звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів.

Слідчі вважають, що 41 річний Нільс Хегель призначав смертельні дози ліків людям, яких він доглядав у двох лікарнях на півночі Німеччини.

Згідно з матеріалами слідства, мотивація чоловіка полягала у тому, щоб вразити колег реанімацією пацієнтів, що втратили свідомість.

Хегель вже відбуває довічне ув'язнення за вбивства людей, за якими він доглядав. Під час суду у 2015 році він зізнався у вбивстві 30 пацієнтів. "Мені дуже шкода", - заявив він.

Проте згодом слідчі запідозрили, що Хегель розповів не про всіх своїх жертв.

Очікується, що суд триватиме до травня. Під час слухань врахують результати аналізів, проведених на ексгумованих тілах померлих пацієнтів.

Слідчі вважають, що в період з 1999 по 2005 рік Хегель вбивав хворих у двох клініках - 36 пацієнтів в Ольденбурзі та 64 в районі Делменхорста.

Кореспондент ВВС у Берліні Дженні Хілл говорить, що справа є чутливою для німецьких органів охорони здоров'я, яких родичі загиблих звинувачують у закритті очей на діяльність Хегеля.

Якщо його визнають винним у спричиненні смерті всіх ста пацієнтів, він стане одним із найгірших у Німеччині післявоєнних серійних вбивць.

Слідчі кажуть, що Хегель, можливо, вбив ще більше, але деякі потенційні жертви були кремовані.

"Я сподіваюсь, що він буде визнаний винним у кожному випадку, щоб їхні родичі могли нарешті віднайти спокій", - говорить Петра Кляйн, яка керує групою підтримки потерпілих.

Як розвивалася справа?

Хегеля вперше арештували у 2005 році, коли помітили, що він вводить непризначені ліки пацієнту в Делменхорсті. За це у 2008 році його ув'язнили на сім років за спробу вбивства.

Після цього жінка, чия мати померла під наглядом Хегеля, звернулася до поліції з підозрою, що медпрацівник вбив її мати.

У 2014-15 роках другий судовий розгляд визнав Хегеля винним у двох вбивствах та двох спробах вбивства. Він отримав довічне ув'язнення.

Медпрацівник вибачився перед родинами своїх жертв і висловив сподівання, що їхні родини знайдуть спокій. Він сказав, що рішення щодо здійснення злочинів були "відносно імпульсивними".

Однак під час судового розгляду він зізнався психіатрові, що вбив понад 30 осіб.

Після цього слідчі розширили розслідування, ексгумували 130 тіл колишніх пацієнтів і шукали свідоцтва про ліки, які могли б викликати зупинку серця. Вони також дослідили записи у лікарнях, де він працював.

Записи в Ольденбурзькій лікарні довели, що кількість смертей та реанімаційних заходів зростала, коли була зміна Хегеля.

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