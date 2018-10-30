Між вагітностями варто робити перерву у рік - дослідження

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Майбутнім мамам варто чекати рік між народженням дитини та новою вагітністю, аби зменшити ризики для власного здоров'я, а також малюка.

Проте дослідники кажуть, що не варто чекати 18 місяців, як радить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Короткі проміжки часу між вагітностями можуть спровокувати передчасні пологи, а також призвести до малої ваги немовлят та підвищити ризики дитячої та материнської смертності.

Дослідники сподіваються, що результати будуть "заспокійливими" для старших жінок.

Автор дослідження доктор Венді Норман заявила, що це "обнадійливі новини" для жінок старше 35 років, які планують поповнення в родині.

"Вперше старші матері мають подібні свідчення про те, яку перерву варто робити між народженням дітей", - сказала вона.

"Цей оптимальний річний інтервал - доступний для багатьох жінок, й на нього дійсно варто йти, аби зменшити ризики".

Університет Британської Колумбії (UBC) та Школа Громадського здоров'я Гарвардського університету дослідили майже 150 000 пологів у Канаді та опублікували результати у JAMA Internal Medicine.

Дослідження показало, що інтервал від 12 до 18 місяців виявився ідеальним між пологами і новою вагітністю.

Поточні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть про інтервал в 24 місяці, або хоча б не менш як 18 місяців.

Дослідники також дізналися про те, що:

Вагітність, яка розпочалася менше, ніж через 12 місяців після попередньої, несе ризики для жінок у будь-якому віці

Більший ризик повторна вагітність становить для жінок старше 35 років, в той самий час, як ризик для здоров'я немовляти найменший, якщо його матері від 20 до 34 років

Жінки старші 35 років, які зачали дитину через шість місяців після попередніх родів, мали ризик материнської смертності або шкоди здоров'ю на рівні 1,2% (12 випадків на 1000 вагітностей)

Проміжок у 18 місяців між вагітностями зменшував цей ризик до 0,5% (п'ять випадків на 1000)

Молодші жінки, які завагітніли через шість місяців після попередніх родів, мали ризик передчасних пологів на рівні 8,5%

Він скорочувався до 3,7%, якщо вони чекали 18 місяців між вагітностями

Провідний автор дослідження, Лаура Шуммерс, сказала: "Наше дослідження продемонструвало те, як ризикують матері, включно із жінками старшими 35 років, та немовлята, у випадку, коли вагітності йдуть одна за одною".

"Ці висновки особливо важливі для старших жінок, адже вони часто навмисно не планують робити проміжку між вагітностями".

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Дослідники розглянули лише досвід канадських жінок, тому незрозуміло, наскільки їхні результати можна застосовувати по всьому світу.

Дослідник Соня Ернандес-Діас зазначила, що висновки продемонстрували різні ризики для кожної вікової групи.

"Короткий інтервал між вагітностями може свідчити про незаплановану другу вагітність, особливо серед молодих жінок".

"Незалежно від того, чи ці ризики пов'язані з тим, що наші тіла не мають часу на відновлення, якщо ми завагітніли незабаром після пологів, або факторами, пов'язаними з незапланованою вагітністю, рекомендації однакові: треба поліпшити доступ до післяпологової контрацепції або ж утримуватися від сексуальних контактів з чоловіками після пологів".

Мэнді Форрестер з Королівського коледжу акушерів сказала, що дослідження стало "корисним, і воно ґрунтується на попередніх дослідженнях щодо інтервалів між пологами".

"Це вибір жінки, скільки часу вичікувати між вагітностями. Важливо те, що вони знають про можливі ризики, і роблять свій вибір, озброєні правильною інформацією".

"Фахівці з охорони здоров'я завжди підтримують вибір жінки стосовно її вагітності".

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