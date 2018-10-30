Історична повінь у Венеції побила рекорди: фотогалерея
У Венеції сталася найбільша за останні роки повінь. Рівень води у місті піднявся на півтора метра.
Щонайменше вісім людей стали жертвами негоди в Італії. Зливи і сильний вітер призвели до повеней в кількох регіонах країни.
З міркувань безпеки влада закрила школи та обмежила доступ до туристичних пам'яток в деяких районах.
- Майже Венеція: тисячолітня історія потопів у Києві
- У Венеції хочуть заборонити ходити з алкоголем вночі: чому?
Сильні дощі затопили історичний центр Венеції. Близько 75% вулиць і площ міста опинилися під водою.
У понеділок, коли рівень води піднявся до 156 см, головну міську площу Венеції - площу Сан-Марко - закрили.
Це четверта за силою повінь у місті за всю історію спостережень. Однак, як здається, багато жителів і гостей Венеції не мають наміру міняти свої плани.
Багато пішоходів пересуваються по дерев'яних настилах. Деякі перевзуватися в гумові чоботи або надягають високі поліетиленові бахіли.
Магазини та крамнички продовжують працювати, а продавці намагаються врятувати товар.
У Венеції і в усьому регіоні Венето оголосили високий - червоний - рівень метеонебезпеки. Місцевих жителів і туристів попереджають про проблеми з транспортом.
Найближчими днями синоптики не очікують поліпшення погоди.
Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.
...