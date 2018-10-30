Історична повінь у Венеції побила рекорди: фотогалерея

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У Венеції сталася найбільша за останні роки повінь. Рівень води у місті піднявся на півтора метра.

Щонайменше вісім людей стали жертвами негоди в Італії. Зливи і сильний вітер призвели до повеней в кількох регіонах країни.

З міркувань безпеки влада закрила школи та обмежила доступ до туристичних пам'яток в деяких районах.

Сильні дощі затопили історичний центр Венеції. Близько 75% вулиць і площ міста опинилися під водою.

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У понеділок, коли рівень води піднявся до 156 см, головну міську площу Венеції - площу Сан-Марко - закрили.

Це четверта за силою повінь у місті за всю історію спостережень. Однак, як здається, багато жителів і гостей Венеції не мають наміру міняти свої плани.

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Копирайт изображения Reuters Image caption Площу Сан-Марко закрили в понеділок

Багато пішоходів пересуваються по дерев'яних настилах. Деякі перевзуватися в гумові чоботи або надягають високі поліетиленові бахіли.

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Магазини та крамнички продовжують працювати, а продавці намагаються врятувати товар.

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У Венеції і в усьому регіоні Венето оголосили високий - червоний - рівень метеонебезпеки. Місцевих жителів і туристів попереджають про проблеми з транспортом.

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Найближчими днями синоптики не очікують поліпшення погоди.

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