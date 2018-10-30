Трамп хоче скасувати громадянство за правом народження

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати право для дітей іноземців на отримання американського громадянства на підставі того, що вони народилися на території Штатів.

"Ми єдина країна в світі, куди людина приїжджає, народжує дитину, й дитина по суті стає громадянином США на 85 років з усіма перевагами ... Це безглуздо. Це безглуздо, це повинно закінчитися", - заявив пан Трамп в ефірі HBO.

Право на отримання громадянства за народженням надається згідно з 14-ю поправкою до конституції США. Однак, за словами Трампа, щоб скасувати це, не потрібно вносити нові поправки в основний закон, а досить президентського наказу.

Трамп додав, що вже обговорив це питання зі своїми радниками. "Це вже в роботі, це станеться", - сказав він.

Суперечлива поправка

Чотирнадцяту поправку до конституції ухвалили незабаром після закінчення громадянської війни в США, 9 липня 1868 року. У ній записано: "Всі особи, які народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підпорядковуються їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають".

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Деякі юристи стверджують, що надання громадянства за правом народження є наслідком неправильного прочитання поправки, яку спочатку ухвалювали щодо колишніх рабів.

"Концепція, згідно з якою народження на географічній території США автоматично дає право на громадянство, - абсурд з точки зору історії, конституції, філософії та практики", - написав у колонці для Washington Post колишній чиновник адміністрації Трампа Майкл Ентон.

За даними порталу NumbersUSA, США - не єдина країна, в якій дітям надають громадянство за правом народження. Аналогічні положення діють в Канаді, Мексиці, Бразилії, Аргентині та в низці інших країн Центральної та Південної Америки.

Дональд Трамп з самого початку свого президентства виступає за жорсткий контроль за міграцією.

Минулого тижня він пообіцяв залучити війська, аби повністю закрити кордон з Мексикою через потік біженців з країн Центральної Америки - в першу чергу з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору.

Крім того, Трамп погрожував зменшити допомогу Гондурасу, якому США виділили понад 175 млн дол. в 2016-2017 роках.

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