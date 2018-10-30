В Росії затонув один з найбільших плавучих доків у світі: є постраждалі

Копирайт изображения Getty Images Image caption ПД-50 - один з найбільших плавучих доків у світі

У російському Мурманську затонув плавучий док ПД-50, де ремонтувався російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Постраждали чотири людини, ще одна зникла безвісти, а в самому кораблі виник "рваний отвір розміром чотири на п'ять метрів".

"Адмірал Кузнєцов" - єдиний важкий авіаносний крейсер у складі російського ВМФ. Наприкінці минулого року він повернувся в Росію після походу в напрямку берегів Сирії і наразі перебуває на ремонті, який має завершитися у 2020 році.

Аварія в Мурманську сталася в ніч на 30 жовтня, коли "Адмірал Кузнєцов" виходив з доку ПД-50. Це один з найбільших судноремонтних доків у світі: його довжина - 330 метрів, ширина - 67 метрів, а вантажопідйомність складає 80 тисяч тонн.

Під час аварії постраждали четверо людей, ще одна людина зникла безвісти.

Чому сталася аварія?

За попередніми даними, причина інциденту - перебої з енергопостачанням. Нібито через стрибок напруги в електромережі вимкнулися насоси - саме це призвело до позаштатного заповнення цистерн плавдоку, після чого той різко пішов під воду.

При цьому в компанії "Россети" кажуть, що відключень в їхніх електромережах, які й постачають електроенергію на судноремонтний завод, в ніч на 30 жовтня не було.

За словами представника заводу, який займається ремонтом "Адмірала Кузнєцова", під час інциденту четверо працівників опинилися в воді і зазнали переохолодження, але загрози їхньому життю немає.

Трьох постраждалих доставили до лікарні в стані середньої тяжкості, одного - у важкому. Ще одна людина досі на знайдена, її шукають водолази.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час проведення робіт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває на ремонтних роботах, які мають завершитися у 2020 році

Падіння крану

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що під час аварії впали два баштових крани, один з них - на палубу "Адмірала Кузнєцова".

В судноремонтному заводі кажуть, що "жодних суттєвих ушкоджень, які можуть вплинути на строки виконання ремонту, авіаносець не отримав".

Проте джерело "Інтерфакса" повідомляє, що ушкодження "Адмірал Кузнєцов" все ж отримав: "Протягом дня спеціалісти оцінять, якої шкоди було завдано", - каже анонімний співрозмовник агентства.

Голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов, у свою чергу, каже, що кран пошкодив частину корпусу, але не зачепив "життєво важливого" обладнання корабля.

"На палубу впав кран, з висоти приблизно 15 метрів. Зрозуміло, що там є ушкодження корпусу, і ушкодження палуби, але, на щастя, це сталося на тих ділянках, які не пов'язані з експлуатацією якогось життєво важливого обладнання крейсера", - пояснив Рахманов.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.