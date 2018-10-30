Копирайт изображения Reuters Image caption Кіт Джуліана Ассанжа

Суд у Еквадорі відхилив позов засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який намагався оскаржити нові правила проживання в лондонському посольстві Еквадору.

Про нові умови перебування на території еквадорського посольства Ассанжу повідомили в середині жовтня.

В переліку правил йшлося про те, що відтепер засновник WikiLeaks має самостійно сплачувати за інтернет, прибирати у ванній кімнаті і краще доглядати за своїм котом. В іншому разі тварину пообіцяли віддати в притулок.

На думку пана Ассанжа, такими вимогами працівники посольства порушували фундаментальні свободи особистості й намагалися вижити його з території дипломатичної установи. А це, у свою чергу, може призвести до видачі Ассанжа Сполученим Штатам.

Зрештою засновник WikiLeaks вирішив оскаржити нові правила проживання і подав судовий позов проти посольства.

Проте, як зауважила суддя Каріна Мартінес, вимоги до Ассанжа ніяк не порушують його права на притулок. Адвокати Ассанжа вже встигли подати апеляцію на це рішення: її розглянуть найближчими днями.

Копирайт изображения Reuters Image caption З 2012 року Джуліан Ассанж проживає в лондонському посольстві Еквадору

Джуліан Ассанж поселився в лондонському посольстві Еквадору у 2012 році, аби уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в сексуальному насильстві.

Справу з того часу закрили, проте якщо засновник WikiLeaks все ж залишить будівлю посольства, його все одно може чекати арешт - за порушення правил звільнення під заставу.

Раніше генпрокурор США Джефф Сешнс публічно заявляв, що арешт Ассанжа є одним з пріоритетів в роботі відомства. Америка звинувачує його в публікації секретних американських військових документів та дипломатичної пошти у 2010 році.

Попри побоювання засновника WikiLeaks, влада Еквадору вже запевнила: в разі, якщо він дотримуватиметься нових правил, виселення з посольства йому не загрожує.

За словами генерального прокурора Еквадору Ініго Сальвадора, утримання Ассанжа вже обійшлося його країні в шість мільйонів доларів.

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