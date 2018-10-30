Сім на сім: Україна і Росія обмінялися затриманими моряками
Семеро громадян України — члени екіпажу суден "ЯМК-0041" і "ЯОД 21-05", які утримувалися в Криму, повернулися в Україну.
Україна, у свою чергу, передала Росії сімох моряків кримського судна "Норд", яке українські прикордонники затримали в березні цього року.
Спершу інформацію про обмін розповсюдили російські ЗМІ з посиланням на прес-службу уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової.
Згодом цю ж інформацію підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.
"7 громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну!", - повідомила вона у своєму Facebook.
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За її словами, мова йде про трьох членів екіпажу судна "ЯМК-0041" Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та чотирьох членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В'ячеслава Івасенка.
"Хочу наголосити: це був не обмін, - зауважила Денісова. - Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував".
Як Україна затримала кримський "Норд"
Українські прикордонники затримали кримське риболовне судно "Норд" в Азовському морі 25 березня цього року: воно рухалося в колоні російських рибопромислових кораблів.
За даними ЗМІ, члени екіпажу "Норда" - десятеро жителів Керчі, які мали російські паспорти.
"Члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в місті Керч", - повідомляла українська Держприкордонслужба.
Капітан судна Володимир Горбенко, проти якого відкрили кримінальну справу, поки що залишається на території України.
Раніше повідомляли, що тут йому загрожує до п'яти років позбавлення волі: українська сторона звинувачувала Горбенка в тому, що він діяв "на шкоду інтересам України", коли незаконно виїхав з анексованого Криму з метою промислового вилову риби.
Як Росія затримала українські "ЯМК-0041" і "ЯОД-2105"
4 травня цього року Росія заявила про затримання українського риболовного судна "ЯМК-0041" в Чорному морі. Судно і екіпаж доставили на територію анексованого Криму.
Проти капітана судна Віктора Новицького порушили кримінальну справу за звинуваченнями в браконьєрстві.
У липні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова попросила президента Петра Порошенка розглянути можливість обміну екiпажу риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого в окупованому Криму, на російських моряків, затриманих в Україні.
Про затримання ще одного українського риболовецького судна "ЯОД-2105" з чотирма моряками на борту стало відомо 4 вересня. Екіпаж звинуватили в незаконному рибному промислі.
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