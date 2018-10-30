Сім на сім: Україна і Росія обмінялися затриманими моряками

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Кримське судно "Норд", яке в березні затримали українські прикордонники, було зареєстроване у Криму і ходило під російським прапором

Семеро громадян України — члени екіпажу суден "ЯМК-0041" і "ЯОД 21-05", які утримувалися в Криму, повернулися в Україну.

Україна, у свою чергу, передала Росії сімох моряків кримського судна "Норд", яке українські прикордонники затримали в березні цього року.

Спершу інформацію про обмін розповсюдили російські ЗМІ з посиланням на прес-службу уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової.

Згодом цю ж інформацію підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.

"7 громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну!", - повідомила вона у своєму Facebook.

За її словами, мова йде про трьох членів екіпажу судна "ЯМК-0041" Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та чотирьох членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В'ячеслава Івасенка.

"Хочу наголосити: це був не обмін, - зауважила Денісова. - Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував".

Як Україна затримала кримський "Норд"

Українські прикордонники затримали кримське риболовне судно "Норд" в Азовському морі 25 березня цього року: воно рухалося в колоні російських рибопромислових кораблів.

За даними ЗМІ, члени екіпажу "Норда" - десятеро жителів Керчі, які мали російські паспорти.

"Члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в місті Керч", - повідомляла українська Держприкордонслужба.

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Капітан "Норду" Володимир Горбенко поки залишається на території України

Капітан судна Володимир Горбенко, проти якого відкрили кримінальну справу, поки що залишається на території України.

Раніше повідомляли, що тут йому загрожує до п'яти років позбавлення волі: українська сторона звинувачувала Горбенка в тому, що він діяв "на шкоду інтересам України", коли незаконно виїхав з анексованого Криму з метою промислового вилову риби.

Як Росія затримала українські "ЯМК-0041" і "ЯОД-2105"

4 травня цього року Росія заявила про затримання українського риболовного судна "ЯМК-0041" в Чорному морі. Судно і екіпаж доставили на територію анексованого Криму.

Проти капітана судна Віктора Новицького порушили кримінальну справу за звинуваченнями в браконьєрстві.

У липні Уповноважена з прав людини Людмила Денісова попросила президента Петра Порошенка розглянути можливість обміну екiпажу риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого в окупованому Криму, на російських моряків, затриманих в Україні.

Про затримання ще одного українського риболовецького судна "ЯОД-2105" з чотирма моряками на борту стало відомо 4 вересня. Екіпаж звинуватили в незаконному рибному промислі.

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