Угорську операторку, яка збила з ніг мігранта, виправдали

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Верховний суд Угорщини виправдав операторку Петру Ласло, яка підставила підніжку чоловіку, який тікав від поліції з дитиною на руках. Такі кадри з'явилися на угорському телебаченні три роки тому.

Раніше в суді нижчої інстанції її засудили до трирічного випробувального терміну.

Проте головний суд країни постановив, що її потрібно було засудити за дрібне правопорушення, а не кримінальний злочин, і повністю виправдав її.

В суді постановили, що її дії - які привернули міжнародну увагу - були "морально неправильними та незаконними".

Але там також зазначили, що вони не були достатньо серйозними, щоб їх визнали кримінальними.

Інцидент стався на кордоні Угорщини та Сербії у вересні 2015 року, коли мігранти та біженці прорвалися крізь поліцейський кордон.

На кадрах, знятих на місці, видно, як жінка штовхає молоду дівчину, а потім підставляє підніжку батькові, які несе на руках маленького хлопчика.

У той час багато людей, рятуючись від насильства на Близькому Сході, намагалися доїхати до Західної Європи через такі країни, як Угорщина.

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Операторка працювала на угорському телеканалі N1TV, який відомий правими настроями. Після того, як відео набуло популярності в інтернеті, її звільнили.

Батько та син, яких зняли на відео, згодом отримали притулок в Іспанії, де чоловікові запропонували роботу футбольного тренера.

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