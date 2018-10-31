Угорську операторку, яка збила з ніг мігранта, виправдали
Верховний суд Угорщини виправдав операторку Петру Ласло, яка підставила підніжку чоловіку, який тікав від поліції з дитиною на руках. Такі кадри з'явилися на угорському телебаченні три роки тому.
Раніше в суді нижчої інстанції її засудили до трирічного випробувального терміну.
Проте головний суд країни постановив, що її потрібно було засудити за дрібне правопорушення, а не кримінальний злочин, і повністю виправдав її.
В суді постановили, що її дії - які привернули міжнародну увагу - були "морально неправильними та незаконними".
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Але там також зазначили, що вони не були достатньо серйозними, щоб їх визнали кримінальними.
Інцидент стався на кордоні Угорщини та Сербії у вересні 2015 року, коли мігранти та біженці прорвалися крізь поліцейський кордон.
На кадрах, знятих на місці, видно, як жінка штовхає молоду дівчину, а потім підставляє підніжку батькові, які несе на руках маленького хлопчика.
У той час багато людей, рятуючись від насильства на Близькому Сході, намагалися доїхати до Західної Європи через такі країни, як Угорщина.
Операторка працювала на угорському телеканалі N1TV, який відомий правими настроями. Після того, як відео набуло популярності в інтернеті, її звільнили.
Батько та син, яких зняли на відео, згодом отримали притулок в Іспанії, де чоловікові запропонували роботу футбольного тренера.
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