Медбрат, який шокував Німеччину: чому Нільс Хегель вбивав пацієнтів

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption У суді Нільс Хегель ховав своє обличчя від камер

У Німеччині колишній медбрат Нільс Хегель в перший день судового розгляду визнав, що вбив 100 пацієнтів. Таким чином, він став одним із найкривавіших серійних убивць у світі.

Слідчі стверджують, що 41-річний Нільс Хегель призначав смертельні дози ліків людям, за якими доглядав у двох лікарнях на півночі Німеччини.

Згідно з матеріалами слідства, мотивація чоловіка полягала в тому, щоб вразити своїх колег вмінням реанімувати пацієнтів, яких він сам же і атакував.

Хегель вже відбуває довічне ув'язнення за шість смертей пацієнтів, які перебували під його наглядом.

Тепер колишній медбрат розповів, що з 1999 по 2005 рік убив 36 пацієнтів в Ольденбурзі та 64 пацієнти у Делменгорсті.

Коли суддя в Олденбургу спитав його, чи обвинувачення, які проти нього висунули, правдиві, чоловік зізнався, що це "більш-менш" так.

Теперішній судовий розгляд розпочався з хвилини мовчання за загиблими. Очікується, що суд триватиме до травня.

Судовий процес почали після того, як слідчі ексгумували 130 тіл колишніх пацієнтів і провели тести на токсикологію, шукаючи сліди ліків, які могли спричинити зупинку серця.

Вбивства через безкарність?

Кореспондентка BBC у Берліні Дженні Гілл каже, що справа є чутливою для німецьких органів охорони здоров'я, яких родичі загиблих звинувачують у "закриванні очей" на діяльність Хегеля.

Слідчі кажуть, що Хегель, можливо, вбив ще більше, але деяких імовірних жертв було кремовано.

Речник родичів жертв Крістіан Марбах назвав скандальною ситуацію, за якої колишній медпрацівник зміг безкарно вбивати протягом довгих років.

"Ми чотири роки боролися за цей суд і очікуємо, що Хегеля ув'язнять ще за 100 вбивств", - каже пан Марбах, дідуся якого теж вбив підсудний.

"Я сподіваюся, що він буде визнаний винним у кожному випадку, щоб їхні родичі могли нарешті віднайти спокій", - говорить Петра Кляйн, яка керує групою підтримки потерпілих.

Очікувалося, що зала суду буде переповненою родичами жертв, але журналісти помітили, що багато зарезервованих місць були порожніми.

Як розвивалася справа?

Хегеля вперше заарештували у 2005 році, коли помітили, що він вводить непризначені ліки пацієнту в Делменгорсті. За це у 2008 році його ув'язнили на сім років за замах на вбивство.

У 2014-2015 році другий суд визнав його винним у двох вбивствах і двох замахах на вбивство. Він отримав довічне ув'язнення.

Хегель заявив, що йому "чесно шкода" і що він сподівається, що родини віднайдуть спокій. Він розповів, що рішення скоїти ці злочини були "досить спонтанними".

Згодом під час судового розгляду він зізнався психіатру, що вбив 30 людей.

Після цього слідчі розширили розслідування, ексгумували 130 тіл колишніх пацієнтів і шукали сліди ліків, які могли б викликати зупинку серця. Вони також дослідили записи у лікарнях, де він працював.

Записи в ольденбурзькій лікарні вказують на те, що кількість смертей та реанімаційних заходів зростали, коли була зміна Хегеля, повідомляють німецькі ЗМІ.

Однак він отримав позитивні характеристики і переїхав на роботу в місто Дельменгорст, де люди теж почали частіше помирати на його змінах.

Прокурори в суді Ольденбурга казали, що Хегелю було нудно і він хотів попрактикуватися у своїх здібностях реанімувати людей, які він вважав "відмінними". Якщо перша спроба реанімації була успішною, він інколи вдавався до другої спроби, розповідали прокурори.

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