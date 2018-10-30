Як парк у Токіо втратив мільйони через касира, що боявся іноземців

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Парк Сіндзюку-гьоен - одна з туристичних цікавинок Токіо

Японець безкоштовно видав квитки в один з відомих парків у Токіо на понад 25 мільйонів єн (222 тисяч доларів), оскільки боявся іноземних туристів.

Касир, якому зараз понад 70 років, розповів, що боявся спілкуватися з іноземними туристами після того, як один з них нагримав на нього кілька років тому, повідомляють японські ЗМІ.

Через це з 2014 по 2016 рік він безкоштовно пропустив у парк "Сіндзюку-ґьоен" близько 160 тисяч туристів.

Зараз аудит виявив, що страх продавця квитків коштував парку мільйони єн. Ім'я чоловіка не називають.

Про вчинок японця стало відомо у грудні 2016 року після того, як колега помітив його дивну поведінку і повідомив про це керівництву, яке почало розпитувати чоловіка.

Тоді він зізнався, що не брав з іноземців гроші за квитки, оскільки йому було незручно просити гроші. Вартість квитків становила 200 єн для дорослих (1,80 долара) та 50 єн для дітей.

"Я не розмовляю жодною іноземною мовою, і я перелякався, коли якось давно іноземець почав на мене кричати", - пояснив чоловік, повідомляє SoraNews24.

Як з'ясувало розслідування, проведене Міністерством довкілля, записи в комп'ютері показали, що з 2014 по 2016 рік касир видавав квитки, а потім їх скасовував, щоб у базі даних не було розбіжностей між кількістю проданих квитків та отриманими коштами.

Сам скасувати продаж він не міг, тому чоловік просив іншого співробітника, який відповідав за записи, скасувати продаж, повідомляє SoraNews24.

Після того, як керівництво виявило таку практику, чоловіку зменшили зарплату на 10%, пишуть японські ЗМІ.

З того часу працівник парку вийшов не пенсію. Для відшкодування збитків він запропонував виплатити половину бонусу, який він отримав, вийшовши на пенсію, що дорівнює близько 300 тисяч єн.

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