Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Забруднення пластиком загрожує морським мешканцям.

Значне зростання споживання людиною природних ресурсів спричинило величезні втрати в чисельності популяцій дикої природи у світі за останні сорок років, стверджує Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

У звіті організації йдеться про те, що чисельність популяцій хребетних видів тварин (ссавці, риба, птахи, амфібії та рептилії) з 1970 по 2014 рік знизилася на 60%.

"Земля втрачає біорізноманіття з такою швидкістю, яку можна було побачити лише під час масового знищення", - йдеться у Звіті WWF про живу планету.

Автори доповіді закликають запровадити нові цілі для сталого розвитку.

Звіти WWF про живу планету, які оприлюднюють раз на два роки, містять оцінку стану дикої природи у світі.

У цьогорічній доповіді йдеться про те, що лише чверть території суші у світі залишається вільною від людського впливу. До 2050 року цей показник становитиме лише 1/10 території.

Зміни відбуваються через постійне зростання обсягів виробництва їжі та попит на джерела енергії, землю та воду, що постійно збільшується.

Хоча втрати лісів уповільнилися через те, що лісові масиви в деяких регіонах за останні десятиріччя відновлювалися, втрати "прискорилися у тропічних лісах, де міститься одне з найбільших біорізноманіть на Землі", йдеться у звіті.

Копирайт изображения CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images Image caption Через діяльність людини тропічні ліси опинилися під загрозою

Згідно з доповіддю, в Південній та Центральній Америці стався найбільший спад в популяціях хребетних тварин - їхня чисельність впала на 89% в порівнянні з 1970 роком.

Особливий ризик загрожує морським видам. Забруднення пластиком помітили навіть у найглибших частинах світового океану, зокрема в Маріанському жолобі в Тихому океані.

Популяції прісноводних видів, тобто тих, що мешкають в озерах, річках та болотах, з 1970 року зменшилися на 83%, йдеться у звіті.

Всесвітній фонд дикої природи закликає укласти нову світову угоду для природи та людства, схожу на Паризьку угоду 2015 року, покликану боротися зі змінами клімату шляхом зменшення викидів парникових газів.

Дані звіту, отримані з досліджень, охоплюють понад 16 700 популяцій чотирьох тисяч видів тварин у всьому світі.

Деякі науковці критикують методологію фонду. У 2016 році один з науковців заявив BBC, що дані у звіті за 2016 рік здебільшого стосуються країн Західної Європи, оскільки щодо них простіше отримати інформацію.

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